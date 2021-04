Coronavirus : des créneaux supplémentaires ce dimanche 18 avril pris d'assaut au centre de vaccination de Pau

Le centre de vaccination de Pau continue d'accélérer la cadence pour lutter contre le covid, après un premier coup d'accélérateur la semaine dernière. Cette semaine, plus de 700 créneaux ouvrent au Parc des expositions, dans le Hall Adour, assure la mairie de Pau, pour une première injection du vaccin Moderna, un vaccin à ARN messager. Cela est possible grâce à une ouverture ce dimanche 18 avril. Le centre reste par ailleurs ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h. Les personnes qui peuvent demander à recevoir une injection sont les plus de 60 ans et les personnes de moins de 60 ans présentant des comorbidités. Les deuxièmes injections sont proposées sous 39 à 42 jours.

"La journée de dimanche se remplit vite"

Les rendez-vous peuvent être pris sur la plateforme Doctolib, ou par téléphone au 05 59 11 10 46 (de 9h à 17h). Mais ce mercredi matin, il n'y avait pas encore de créneaux disponibles sur Doctolib. En revanche, par téléphone, et avec un peu de patience, on peut trouver un rendez-vous, "même si la journée de dimanche se remplit très vite", nous indiquait une des personnes en charge de la prise de ces rendez-vous téléphoniques.