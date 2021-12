Le centre de vaccination Covid de Péronne, seul ouvert ce week-end dans la Somme

Les soignants affectés à la vaccination contre le Covid ayant aussi le droit de profiter de Noël, la totalité des centres de vaccination de la Somme étaient fermés ce samedi 25 décembre. Ce dimanche, seul celui du centre hospitalier de Péronne a rouvert ses portes.

Pour certains, comme Pascal, ces créneaux tombaient à point nommé. "Ce qui m'arrangeait c'est que ça tombait après Noël et que j'étais en congé. Donc _s'il y avait éventuellement des petits soucis_, ça me permettait de les accuser facilement", raconte Pascal.

Eviter des effets indésirables pour les fêtes ou la rentrée

Véronique a même fait la route depuis Ham, à 25 kilomètres : "C'était un des seuls centres disponibles. Ca m'arrange de faire ça pendant mes congés, vu que _la deuxième fois ne s'était pas très bien passée_. Ca me permet de récupérer avant de reprendre le travail".

L'immense majorité des inscrits viennent pour une dose de rappel : "Aujourd'hui on a deux "premières injections", et en ce moment ce sont _plutôt des enfants qui viennent d'avoir 12 ans_. Des adultes qui viennent pour une première injection c'est de plus en plus rare", explique Clara Bultel, interne en médecine régulièrement présente au centre de vaccination.

Des rendez-vous pas toujours honorés

Parmi les cas particulier, on retrouve notamment Michel, qui vient pour une quatrième dose : "Je suis dialysé, explique-t-il, donc c'est-à-dire faible en fait. Mon centre de dialyse m'a dit de faire une quatrième dose alors je la fais, sans problème".

Le centre a enregistré 182 inscriptions ce dimanche. Mais comme souvent, toutes n'ont pas été honorées : "Il y a quand même _des désistements, des gens qui oublient_, ou bien qui prennent deux rendez-vous et vont à celui qu'ils préfèrent sans prévenir. C'est un peu embêtant parce qu'on doit calculer les doses à l'avance, donc c'est un peu compliqué. Surtout le Pfizer qui ne tient que 6 heures au frigo donc il faut trouver des personnes pour passer les doses. Le Moderna lui tient 19h donc on peut le réutiliser le lendemain", explique Clara Bultel.