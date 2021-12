Le centre de vaccination de Pontacq rouvre ce mardi

"Le centre de vaccination de Pontacq (Pyrénées-Atlantiques) rouvre ses portes ce mardi 28 décembre, à la demande des médecins généralistes de Pontacq, Soumoulou et Espoey "parce que nous avons beaucoup de demandes dans nos cabinets. On a du mal à s'organiser entre nos consultations - sachant qu'on est très sollicités en ce moment - et les vaccinations donc ça devenait très compliqué. Donc, nous allons utiliser les doses qui nous sont accordées pour nos cabinets, se coordonner, s'organiser pour faire les vaccinations tous ensemble sur un même lieu", explique Emilie Sounthone, généraliste à Soumoulou et médecin coordinateur du centre de vaccination de Pontacq.

Une centaine de rendez-vous par vacation

Une dizaine de médecins vont se relayer, "des médecins retraités et des infirmières viennent nous prêter main forte", précise-t-elle. Le centre de vaccination de Pontacq ouvre tous les mardis et jeudis après-midi de 14 heures à 18 heures. Uniquement sur rendez-vous via la plateforme doctolib, y compris pour les plus de 65 ans. "C'est un petit centre, nous n'avons pas la même capacité que les grands centres de vaccination". Le 6 décembre dernier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les personnes âgées de 65 ans, les publics prioritaires et les non-vaccinés pouvaient se faire vacciner sans rendez-vous, "quel que soit le centre"

Une centaine de créneaux de vaccination sera disponible par vacation. Les soignants vaccineront essentiellement avec du Moderna. Le Pfizer est réservé aux moins de 30 ans, pour qui le Moderna n'est pas autorisé en France. "Et l'approvisionnement est vraiment réduit, le nombre de commandes que l'on peut passer pour le Pfizer est limité depuis quelques semaines"