Le centre de vaccination de Saint-Ambroix, petit mais costaud

La vaccination avance dans le Gard. Plus de 430 000 personnes ont reçu au moins une dose. À Saint-Ambroix, commune d'un peu plus de 3000 habitants, le centre de vaccination accueille jusqu'à 250 personnes par jour. Médecins, infirmiers, personnel de la mairie, retraités : tout le monde participe.

Dans le Gard, plus de 430 000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est en partie grâce aux centres de vaccination et au personnel qui y travaille. Alors il y a les gros centres, mais aussi les plus petits comme celui de Saint-Ambroix. Dans la petite ville, le centre a ouvert en mars, et il accueille en ce moment plus de 250 personnes par jour.

Le centre a été aménagé dans la salle polyvalente de la ville. © Radio France - Juliette Fumey

Stéphanie habite Saint-Julien-les-Rosiers. Elle a profité d'un désistement sur Doctolib pour vite avoir un rendez-vous. "Niveau délai, ça m'arrangeait mieux ici qu'Alès, surtout que l'accueil a été impeccable. Avec l'infirmière on a pu échanger, et ça c'est adorable" raconte Stéphanie. Puisqu'ici, l'ambiance n'est pas celle d'un vaccinodrome. Et le personnel non plus. Une vingtaine de médecins et une trentaine d'infirmiers y travaillent à tour de rôle, en plus de leur activité habituelle.

Un renfort conséquent

Mais pour tenir le rythme, de nouvelles mains sont venues aider. "Le renfort est conséquent. On a des _infirmiers retraités, des médecins retraités_, explique Aimé Mohr, médecin généraliste à Saint-Ambroix. Pour ce qui est administratif, on a le personnel de la mairie mais aussi des bénévoles qui se sont proposés." Parmi tout le personnel, il y a aussi Anissa. Elle réalise un service civique dans le centre depuis mars. "J'accueille les patients, je leur donne les questionnaires et je les rassure aussi parfois" raconte la jeune fille de 17 ans.

On est dans une petite ville mais on vaccine quand même 250 personnes par jour

Marc est infirmier à la retraite depuis deux ans. Il est venu plusieurs fois prêté main forte. "Je viens du service public et j'y suis attaché. Dans la mesure où il y a un enjeu national, je suis volontaire, explique le gardois. Mais il y a une deuxième raison à sa présence : "Je suis volontaire mais pas bénévole. Ici c'est rémunéré. Comme j'ai une retraite moyenne, ça me permet d'avoir un complément" justifie Marc. Mais c'est une tâche prenante. Depuis les annonces du pass sanitaire, la cadence a augmenté. "On est dans une petite ville, un petit centre, avec peu de moyens humains mais on vaccine quand même 250 personnes par jour. Répartis sur la journée, ça fait quand même un bon rythme" raconte le retraité.

Sur une seule journée, Dorothée prépare 250 seringues. © Radio France - Juliette Fumey

Dans le centre de vaccination, Dorothée, ancienne infirmière aussi, donne de son temps. Elle prépare les seringues et administre le vaccin aux patients. "En ce moment, on ne s'ennuie pas, on ne voit pas le temps passer" sourit la jeune retraitée.

Depuis mars, le centre a réalisé plus de 9000 vaccinations. C'est plus du double du nombre d'habitants de Saint-Ambroix. "On est un petit centre en zone rural qui apporte sa pierre à l'édifice, appuie le Docteur Aimé Mohr. On contribue à la vaccination de la population du secteur. On essaie à notre petite échelle de faire en sorte que d'ici novembre, 90 % de la population puisse être vacciné".