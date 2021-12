Le centre de vaccination de Saint-Martial rouvre à Limoges, avec ou sans rendez-vous

C'est le retour de la vaccination au centre commercial Saint-Martial. Ce vendredi 10 décembre, la polyclinique de Limoges a rouvert son centre de vaccination au 1er étage du centre commercial Limousin. Comme cet été, il va permettre de vacciner 300 personnes chaque jour.

Avec ou sans rendez-vous

Pour ce premier jour d'ouverture, il n'y a pas foule. Les créneaux ont tous été réservés mais les patients entrent et sortent du centre dans un flux continu. Cela s'explique par le fait que contrairement à cet été, les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent prendre rendez-vous, ce qui permet une meilleure fluidité. Toutefois, il reste possible de venir sans rendez-vous. C'est d'ailleurs le cas de Pierrette et René, respectivement 71 et 74 ans. "On est venus un peu par hasard. Et on a bien fait car on devrait recevoir notre injection dans les 10 minutes", sourient-ils. Conformément à ce qu'a annoncé le gouvernement, tous les plus de 65 ans peuvent se faire vacciner sans rendez-vous dans n'importe quel centre. Mais ici, les plus jeunes peuvent également en bénéficier. "On a volontairement limité le nombre de créneaux pour pouvoir accueillir des personnes sans rendez-vous", explique Pierre-Olivier Chastenet, le responsable du centre. Sur les 300 doses, 100 ont été prévues pour les personnes qui n'ont pas pris de rendez-vous. Et comme le centre propose uniquement du Moderna, tous les plus de 30 ans peuvent donc se présenter sans rendez-vous.

Ouverture jusqu'au 15 janvier

Deux agents de la protection civile orientent les personnes à leur arrivée au centre. Au total, 3 lignes ont été installées. 2 médecins et 4 infirmiers vérifient l'éligibilité des patients, et vaccinent, chaque jour du lundi au samedi de 10h30 à 18h. Le centre devrait être ouvert au moins jusqu'au 15 janvier.

Pour le moment, tous les créneaux pour la semaine prochaine sont pris, mais de nouvelles places devraient être mises en ligne dans le courant du week-end.