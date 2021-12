Le centre de vaccination de Schiltigheim reprend du service sous la pression de la 5e vague du Covid

Les patients éligibles à la vaccination défilent dès l'ouverture du centre de la mairie de Schiltigheim à 9h ce samedi. 465 personnes sont inscrites pour ce premier jour, très majoritairement pour recevoir leur dose de rappel du vaccin Pfizer ou Moderna.

"Avant que le centre de vaccination de la mairie ouvre, tous les créneaux étaient réservés un petit peu partout autour de Strasbourg. Je commençais à me poser la question d'aller peut-être jusqu'à Ingwiller ou à Lutzelhouse. Ca m'a arrangé de pouvoir me faire vacciner à côté de chez moi", explique Damien, un Schilikois pressé de recevoir sa troisième dose avant les vacances.

Difficile de trouver un rendez-vous dans l'Eurométropole, malgré la réactivation de grands centres. Mais dans la banlieue nord de Strasbourg, seuls Reichstett et Schiltigheim ont remis la machine à vacciner en route. C'est cette pénurie, et l'insistance des médecins qui ont poussé la maire Danielle Dambach à agir. "Lorsque j'entends les professionnels qui disent "on est débordés, faites quelque chose". C'est difficile de ne rien faire". Grâce aux travails des équipes municipales et des médecins, Schiltigheim met son centre de vaccination sur pied.

La mairie passe à la caisse

L'ouverture d'une structure similaire entre janvier et juillet 2020 a pesé sur la trésorerie de la commune. "On a décaissé près d'un million d'euros sur les sept premiers mois l'année dernière. J'aurais préféré que l'Etat avance les frais. Mais l'essentiel c'est que ce soit remboursé", acquiesce Danielle Dambach. Un remboursement qui n'est arrivé que "très récemment", précise l'édile.

Pour gagner du temps et de l'argent, le centre de vaccination a été installé dans la mairie, et non plus dans la salle de spectacle de La Briqueterie. Malgré la création express de cette nouvelle structure, la machine reste bien rodée. L'accueil, la vaccination et les tâches administratives se déroulent sans accroc. Pour autant, le contexte et les mesures gouvernementales créent des conditions loin d'être idéales constate l'un des médecins-coordinateurs du centre, Raymond Attuil : "cette histoire de pass sanitaire avant le 15 janvier produit une précipitation qui est certainement pas très saine pour une vaccination sereine et tranquille", regrette-t-il tout en préparant les doses de vaccin du jour.

Le centre de vaccination de Schiltigheim est ouvert, uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 14h à 20h et le samedi de 9h à 18h. Tous les créneaux sont réservés jusqu'au 22 décembre.

