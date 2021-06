Le centre de vaccination de Vannes Kercado a passé le cap des 100.000 injections

Le centre de vaccination de Kercado à Vannes vient de passer le cap symbolique des 100.000 injections depuis son ouverture le 6 avril et propose désormais des créneaux sans rendez-vous l’après-midi.

En moyenne, depuis le 6 avril, au centre de Kercado, on a injecté 1.400 doses par jour

Le centre de vaccination de Vannes installé depuis le 6 avril dans le centre sportif de Kercado a passé le cap des 100.000 injections en moins de trois mois.

On vaccine sans rendez-vous désormais

Autre étape, mis en œuvre depuis ce mardi, il est possible de s’y faire vacciner sans rendez-vous, compte-tenu de la disponibilité de créneaux. Il suffit de se présenter, du lundi au samedi, de 14h à 16h30. 120 à 150 créneaux sont proposés tous les jours jusqu’au vendredi 9 juillet, sans rendez-vous donc.

Si des créneaux sont ainsi ouverts en début d’après-midi, c’est parce qu’ils se remplissent moins rapidement depuis quelques jours. Par ailleurs, la vaccination des plus jeunes (12-18 ans) est plus contraignante, puisqu’ils doivent présenter une autorisation parentale des deux parents, leur carte vitale et une carte d’identité d’un des parents.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un record à 2.200 vaccinations en une journée

Reste que le 12 juin, le centre de vaccination de Kercado a vacciné 2.200 personnes en une seule journée, un record, alors qu’en moyenne, il tourne entre 1.400 et 1.800 injections par jour.

Porté par le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique, le centre de Kercado est ouvert du lundi au samedi de 8h45 à 19h15 sur 700m², rue Winston Churchill.