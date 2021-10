Le centre de vaccination du Grésivaudan a trouvé son public

Le centre de vaccination du Grésivaudan, géré par la Communauté de communes, avec la ville de Crolles et l'ARS, a investi le snack et le terrain couvert de squash de la piscine de Crolles. Une équipe de11 personnes, 3 médecins et 3 infirmiers par vacation, 3 administratifs, un agent d'entretien et une coordinatrice, reçoivent les patients.

L'entrée du centre de vaccination d Grésivaudan © Radio France - Véronique Pueyo

En moyenne, par jour, 120 personnes qui viennent du Grésivaudan mais aussi de Chambéry, Voiron ou du Trièves fréquentent le lieu. Elles sont accueillies avec ou sans rendez vous et vaccinées avec du Pfizer. Et ce mardi soir, 19 octobre, le centre ouvrait jusqu'à 22 heures. "Nous faisons un test. Nous espérons au moins 50 personnes." explique Sandrine Perdrix, l'infirmière coordinatrice du centre. "Nous pensons que le soir, c'est plus facile, pour certains actifs, de venir se faire vacciner que durant la journée. Si cela marche, nous renouvellerons l'expérience."

Finalement, 21 personnes se sont présentées à cette nocturne.

Le secrétariat a été installé dans le snack de la piscine de Crolles ! © Radio France - Véronique Pueyo

Mais, dans la salle d'attente, cet après-midi là, c'est une majorité de retraités, dont plusieurs couples, qui attendent de recevoir leur troisième dose. "Nous sommes venus ici car c'est facile d'accès, on n'attend pas trop et le personnel est sympathique. Mais pour le vaccin de la grippe, on attendra un peu. On ne veut pas faire tout en même temps" avoue cette femme. Une autre est là pour recevoir sa première dose. "Je ne suis pas contre la vaccination, j'ai juste été un peu négligente. Mais ca y est, c'est parti ! Je reviendrai pour la deuxième injection"

Les patients sont reçus par une infirmière, sous une tente pour avoir un peu d'intimité © Radio France - Véronique Pueyo

Sandrine Perdrix, l'infirmière coordinatrice du centre de vaccination du Grésivaudan, n'a pas remarqué un afflux de personnes depuis que le test PCR est payant. "Les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner sont prêtes à payer un test si besoin. Non, nous faisons surtout des troisièmes doses et nous avons vacciné pas mal de collégiens et de lycéens."

Autre mission du centre, depuis le début de la semaine, il reçoit des doses Pfizer du CHU Grenoble Alpes qu'il redistribue ensuite aux médecins libéraux et aux pharmacies.

Le centre va maintenant travailler à mettre en place une unité mobile, pour une vaccination à domicile des personnes dépendantes qui ne peuvent se déplacer.

666 injections ont été réalisées la première semaine d'octobre, 752 la seconde. Ce mardi, au total, 167 personnes ont été vaccinées.

Les horaires habituels d'ouverture : 8H30-12H30/ 13H30-17H.

On peut aussi appeler le 04 76 77 58 63.