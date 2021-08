Le centre de vaccination du gymnase du Phare à Belfort déménage

A partir du 6 septembre, le centre de vaccination de Belfort quitte le gymnase du Phare annonce ce vendredi la mairie de Belfort. Pour recevoir une injection, il faudra donc désormais se déplacer dans les anciens locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat, situés à l'entrée Sud de Belfort.

Plus de 145 000 vaccinations ont été réalisées au centre de vaccination de Belfort

Le centre de vaccination installé au gymnase du Phare de Belfort depuis mi-janvier va déménager annonce ce vendredi la mairie de Belfort. Les candidats à la vaccination devront se diriger à partir du 6 septembre dans les anciens locaux de la Chambre des métiers et de l'artisanat, à l'entrée Sud de Belfort, situé au 6 avenue de la République à Danjoutin.

Concilier la campagne de vaccination et le retour à la vie normale

Dans un communiqué paru ce vendredi, le maire de Belfort Damien Meslot explique que ce déménagement va permettre de "renouer avec une vie normale (...) et cela implique de rentre pleinement le gymnase du Phare aux manifestations et activités sportives". En parallèle, il assure assure que les locaux, mis à disposition par le groupe Nedey "bénéficient de la surface suffisante, d'un parking et de l'accessibilité nécessaire". A ce jour précise l'élu, 145 000 vaccinations ont été réalisées au centre de vaccination de Belfort.