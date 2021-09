Le centre de vaccination du Zénith de Lille fermera définitivement samedi 18 septembre

C'est la rentrée, et la reprise des activités culturelles et sportives. Alors que beaucoup de vaccinodromes s'étaient installés au printemps dans des gymnases et des salles de spectacle vidés par la pandémie, l'heure est maintenant à la réorganisation.

Il avait d'abord été transformé en centre de dépistage, puis en centre de vaccination en avril dernier. Après cinq mois d'activité, le Zénith de Lille tourne la page ce samedi 18 septembre. Il faut laisser la place aux spectacles,qui reprennent le 25 septembre. Les activités de vaccination seront basculées au centre Paul Boulanger, au CHU de Lille.

D'autres centres de la région réduisent la voilure

Deux phénomènes sont à l'œuvre. D'un côté, le nombre de personne à vacciner est en baisse : plus de 80% de la population est complètement vaccinée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Le gros de la demande désormais, ce sont les mineurs de 12-17 ans et les personnes de plus de 65 ans qui peuvent recevoir leur troisième dose. Mais les responsables de centres expliquent que ce n'est plus nécessaire d'avoir des surfaces aussi grandes qu'au printemps pour les accueillir. De l'autre, il faut laisser la place aux activités culturelles et sportives qui reprennent en ce début d'année scolaire. A Calais, la mairie vient de déposer une demande à l'Agence Régionale de Santé pour transférer le centre de vaccination du Forum Gambetta dans une plus petite salle, "pour permettre au Forum Gambetta de retrouver sa destination d'origine : favoriser l'attractivité économique du centre-ville", précise-t-on.

D'autres centres choisissent de redimensionner leur activité sans pour autant changer de lieu. C'est déjà le cas à Gayant Expo, à Douai : on vaccine depuis mi-août dans une petite salle annexe, au lieu du grand hall. La ville de Boulogne-sur-Mer suit le mouvement à partir du mois prochain, installant la vaccination dans une salle à part du palais des sports, pour permettre aux activités sportives de reprendre.