Le centre de vaccination installé sur le campus de Dijon va bientôt fermer

Élargissement de la campagne de rappel vaccinal à tous les adultes de plus de 18 ans, et retour du masque en extérieur et en intérieur malgré le pass sanitaire, voilà quelques unes des annonces faites ce jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Mais à Dijon, une autre annonce vient à contre courant. L'Université de Bourgogne veut récupérer la salle "Le Multiplex" où le vaccinodrome a été installé en septembre dernier après avoir quitté le Zénith.

La salle Multiplexe sur le campus de l'université de Bourgogne à Dijon © Radio France - Olivier Estran

Un afflux de connexions pour les prises de rendez-vous

Depuis les dernières annonces du ministre de la Santé, la plateforme de réservation en ligne Doctolib connaît un afflux de connexions pour prendre rendez-vous pour la troisième dose de vaccin. Reste donc à savoir désormais où ce sera possible à Dijon. La Ville est en effet en discussion avec la préfecture car le centre de vaccination installé sur le campus de l'université de Bourgogne, dans la salle "le Multiplex", ne suffira pas. Et pour ne rien arranger, ce centre va bientôt fermer. Le maire de Dijon, François Rebsamen, le confirme et évoque une autre piste privilégiée par les autorités.

Une des salles de vaccination installée dans la salle le "Multiplex" sur le campus de l'université de Bourgogne à Dijon © Radio France - Adrien Béria

Le "vaccinodrome" de la Toison d'Or va t'il suffire?

Pour le moment, une chose est sûre, l'université de Bourgogne a besoin des locaux où est installé le centre de vaccination et souhaite donc les récupérer. La ville va conseiller d'aller à la Toison d'or. "L'endroit, je le connais puisque j'y suis allé me faire vacciner" précise François Rebsamen. Ce centre est installé dans un ancien magasin du centre commercial . "C'est très bien organisé avec des médecins et des infirmières" ajoute le maire qui annonce une campagne d'information pour promouvoir l'existence de ce centre. L'élu précise aussi qu'une réflexion est en cours avec la préfecture pour trouver si besoin de nouveaux locaux.