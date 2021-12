Le centre de vaccination mobile augmente sa capacité de vaccination en Charente-Maritime

En Charente Maritime, le centre mobile géré par les pompiers va davantage vacciner. A partir de ce mardi 21 décembre, il reste ouvert plus longtemps que prévu, dès 9h du matin jusqu'à 20h le soir. C'est toujours le vaccin Moderna qui est donné. Attention, il est réservé donc au plus de 30 ans, sans rendez-vous. Le centre sillonne le département, ce mardi à Fouras, mercredi à Surgères et jeudi à Saint Jean d'Angély. Petite pause pour le 24 et puis la semaine prochaine, il sera lundi à Etaules et mardi à La Rochelle.

