Le centre de vaccination Terre de Camargue rouvre au Grau-du-Roi

Face à l’afflux des demandes de rendez-vous pour recevoir une 3ème dose de vaccin contre la COVID-19, les élus de la Communauté de communes et l’ARS (Agence Régionale de Santé) ont décidé de la réouverture du centre de vaccination Terre de Camargue. Il sera mis en service le 13 décembre à la salle Carrefour 2000 à Port-Camargue au Grau-du-Roi. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Il sera fermé les 24 et 31 décembre.

La prise en charge se fait uniquement sur rendez-vous à l’exception des personnes de plus de 65 ans qui peuvent se présenter spontanément. Il leur est toutefois rappelé que la réservation de créneaux est préférable car elles ne seront reçues que dans la limite des doses disponibles. Les rendez-vous se font via la plateforme Doctolib, à compter du lundi 13 décembre.

En application des mesures gouvernementales, le vaccin Pfizer est réservé aux personnes de moins de 30 ans. Tous les autres patients, se verront injecter le vaccin Moderna.