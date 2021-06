Le Centre hospitalier Amiens-Picardie remporte un prix national pour avoir formé du personnel pendant la crise

L'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) a décerné son prix au Centre hospitalier Amiens-Picardie pour sa réactivité pendant la crise sanitaire. Le CHU a formé 1400 professionnels venus de toute la France à Amiens et cela en l'espace d'un an.

Un prix national pour récompenser la réactivité du CHU Amiens-Picardie pendant la crise sanitaire vient de lui être remis par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).

Des professionnels formés au service covid en pleine crise

Pendant la crise sanitaire, il a fallu former des professionnels comme des étudiants en service covid. Le CHU a délivré des simulations en présentiel sur mannequin ainsi que des formations en distanciel. Ces formations ont permis d'apporter des connaissances sur ce phénomène de santé nouveau, d’adapter les pratiques et l’organisation des professionnels et de répondre à la mobilité des personnels dans les services.

Au total, 1400 professionnels venus de toute la France ont été formé en présentiel au CHU d'Amiens Picardie et 2000 formations à distance ont été délivrées.

Des formations ont été créées aussi pour le grand public, pour former à un geste professionnel ou pour informer les enfants sur le lavage des mains.

Soulager le Samu

La première formation "nous l’avons mise sur pied en 24 heures et dispensée dès le 3 mars 2020, se souvient Carole Amsallem, praticien hospitalier en médecine d’urgence. Le but était de soulager les services du Samu, submergés par la vague d’appels du public. Notre atout était d’avoir mis en place une formation de ce type au moment de la grippe aviaire H1N1. Nous l’avons adaptée pour former des aides à la réponse téléphonique dédiées aux patients appelant à propos de la Covid".