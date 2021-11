Le centre hospitalier Annecy Genevois mieux équipé pour la prise en charge des AVC

Si la technique n’est pas nouvelle, le Centre hospitalier Annecy Genevois est l’un des premiers hôpitaux non universitaires français à proposer la thrombectomie mécanique dans le cadre de la prise en charges des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Depuis le 1er juin 2021 (date de l’autorisation délivrée par l’Agence Régionale de Santé), 27 patients ont pu bénéficier de cette technique de pointe.

"La thrombectomie mécanique est un geste de neuroradiologie interventionnelle qui consiste à extraire de façon mécanique un caillot qui obstrue une artère à l’aide d’une sonde d’aspiration et/ou un stent introduits par voie endovasculaire", indique dans un communiqué la direction de l’hôpital annécien. Réalisée sous anesthésie générale, en salle de radiologie interventionnelle (SRI), au bloc opératoire, la thrombectomie est efficace si elle est pratiquée dans les six heures suivants les premiers symptômes d’un AVC.

Journée de sensibilisation

L’arrivée de cette technique au Change permet de ne plus transférer les patients aux Hôpitaux Universitaires de Genève. "En évitant le transport d’Annecy vers Genève, _on réduit le délai de prise en charge_, explique le Dr Fabrice Bing. On gagne du temps et en cas d’AVC, il faut être le plus rapide possible."

Ce mardi 16 novembre, le Centre hospitalier Annecy Genevois organise une journée de sensibilisation autour de l’AVC. Le grand public (pass sanitaire obligatoire) est invité à venir découvrir la thrombectomie. Ce sera également l’occasion de suivre des ateliers pour apprendre à reconnaître les signes d’un AVC et à réagir le plus rapidement possible.

