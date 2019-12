Le centre hospitalier de Châteauroux va améliorer la prise en charge des jeunes atteints de maladies mentales

Le Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc a été retenu par le ministère Ministère des Solidarités et de la Santé pour améliorer la prise en charge en santé mentale et psychiatrie des mineurs. Avec, à la clé, un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros.

une bonne nouvelle pour finir l'année ! Le centre hospitalier de Châteauroux pourra bientôt mieux diagnostiquer les maladies mentales des jeunes. L'hôpital berrichon a été choisi pour mettre en place un projet lancé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. D'ici 2020, une unité mobile d’accueil et d’évaluation sera crée pour développer le repérage et la prise en charge précoce des pathologies psychiatriques des enfants et des adolescents du département.

Un investissement supérieur à 900 000 €

Selon l'Agence Régionale de Santé (ARS) ce projet a pour vocation de réduire les inégalités territoriales "la région Centre Val de Loire étant historiquement sous-dotée dans le secteur de la santé mentale". L'investissement total s'élève à 911 274 €, financé par l'Etat. Quatre autres projets ont été retenus en région Centre Val-de-Loire pour un montant total de 2 358 796 €