Le centre hospitalier de Dieppe épinglé par la chambre régionale des comptes

"Tous les indicateurs financiers de l'hôpital [de Dieppe] sont préoccupants". Ces mots, qu'on peut lire en première page du rapport publié ce mardi par la chambre régionale des comptes de Normandie , donnent tout de suite le ton. L'instance a examiné les comptes, la gestion et la gouvernance de l'établissement de santé sur la période 2017-2021.

Selon elle, l'hôpital a été confronté à une hausse non maîtrisée de ses dépenses de personnel. Le CH a en effet recruté massivement, avant de se voir confronté à la crise du Covid-19, qui a entraîné une baisse des recettes. Pour résister, toujours selon ce rapport, l'hôpital a dû puiser dans sa trésorerie, si bien que ses capacités d'autofinancement se sont dégradées, comme s'il avait entièrement vidé son Livret A, en quelque sorte.

Autre point noté par la chambre : l'instabilité chronique dans l'équipe de direction. Sur la période 2017-2021, pas moins de quatre directeurs se sont succédés. Le CH, sur la même période, a vu défiler six directeurs des ressources humaines. Et depuis 2017, l'hôpital n'a plus de projet d'établissement, le document qui prévoit, justement, une vision sur plusieurs années, document central pour un établissement de ce type.

Face à cette situation, la chambre préconise la mise en place d'un plan de redressement, sous l'égide de l'agence régionale de santé. Cette dernière n'a pas répondu à nos sollicitations. L'hôpital, lui, prévoit de communiquer ce mercredi sur le sujet.

Le rapport dans son intégralité est à consulter ici :

