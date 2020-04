Le CHU de Grenoble lance un appel aux entreprises textiles locales pour fabriquer plus de 10 000 sur-blouses en tissu lavables et réutilisables pour remplacer ses sur-blouses à usage unique.

Coronavirus : le Centre Hospitalier de Grenoble a besoin de plus de 10 000 sur-blouses en tissu réutilisables

Un appel aux entreprises textiles locales

C'est un appel aux entreprises locales : les soignants ont besoin de sur-blouses pour prendre en charge les patients atteints de coronavirus. Pour remplacer ses sur-blouses à usage unique et pour limiter leur impact sur l'environnement, le centre hospitalier universitaire de Grenoble lance un appel aux entreprises locales qui pourraient fabriquer des sur-blouses en tissus, et donc réutilisables et lavables.

10 000 sur-blouses en tissu nécessaires au CHU de Grenoble

Le CHUGA a besoin de plus de 10 000 sur-blouses qui devront bien sûr répondre à un cahier des charges précis. Il appelle donc les entreprises et les ateliers à produire massivement des sur-blouses. Les professionnels qui sont en mesure de fabriquer ces sur-blouses Le Centre Hospitalier de Grenoble lance un appel aux entreprises qui peuvent fabriquer des sur-blouses en tissu lavables et réutilisables pour remplacer ses sur-blouses à usage unique (pour limiter son impact sur l'environnement).

Un cahier des charges précis pour les sur-blouses

Il faudrait plus de 10 000 sur-blouses pour faire face aux besoins. Les professionnels qui pourraient répondre à cet appel pressant recevront un cahier des charges en écrivant à cette adresse mail : aide-covid19@chu-grenoble.fr