Le Centre Hospitalier de Jonzac limite à son tour l'accès au service des urgences

Après Saintes, mais aussi Rochefort en février dernier, c'est au tour du Centre Hospitalier de Jonzac (Charente-Maritime) de limiter l’accès à son service d'accueil des urgences. Faute d’effectif médical suffisant, l'accès est limité aux seules urgences vitales ce vendredi 21 avril. Mesure valable de 8 heures à 20 heures.

En accord avec l'Agence Régionale de Santé (ARS), il est demandé aux patients de privilégier le recours à votre médecin traitant et d'appeler le 15 avant de se présenter aux Urgences du Centre Hospitalier de Jonzac. Le Centre 15 validera les demandes de soins et orientera les personnes vers la structure la plus adaptée.

L'an dernier déjà, la direction de l'établissement jonzacais avait été contrainte de prendre des mesures de limitation à plusieurs reprises entre le printemps et l'été 2022.