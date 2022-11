Le centre hospitalier de Laval déclenche le plan blanc pour la troisième fois en 2022

Depuis un an, les plans blancs se multiplient à l'hôpital de Laval. Le mercredi 2 novembre, la direction du centre hospitalier a déclenché le plan blanc pour la troisième fois. Les usagers risquent donc de voir leurs opérations et leurs hospitalisations reportées ou annulées, fautes de lits disponibles. La première fois, c'était l'hiver dernier et la deuxième, c'était pendant l'été. Cette fois-ci, le plan blanc est activé à cause de la Covid-19.

Depuis trois semaines, le service de gériatrie fait face à une multiplication des cas positifs. Résultat : le service est fermé, il est impossible d'y être admis. Or, l'hôpital de Laval accueille surtout des personnes âgées malades. Elles sont donc déplacées vers d'autres services, notamment en chirurgie. Forcément, les autres services perdent des lits eux aussi.

Du personnel pas remplacé

Mais la Covid-19 a bon dos, répond le syndicat Force ouvrière (FO). Si la direction déclenche le plan blanc tous les quatre mois, dit-il, c'est parce qu'il manque des lits depuis des années. Il manque aussi du personnel. Selon le syndicat, les soignants malades ne sont même pas remplacés.

S'ajoute également la grève du personnel dans le service de gériatrie, qui dure depuis fin août et celle des internes en pédiatrie. Ce troisième plan blanc pourrait bien durer tout l'hiver prévient FO, alors qu'il n'y a, à Laval, toujours pas de cas de grippe ni de bronchiolite, et que le service de réanimation n'est pas pris d'assaut par la Covid-19, comme il l'a été plusieurs fois ces deux dernières années.