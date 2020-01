Le centre hospitalier de Montfavet inaugure sa résidence accueil

Montfavet, Avignon, France

On le sait peu mais l'hôpital de Montfavet possède un secteur santé-précarité qui s'adresse aux exclus. Cette résidence en dépend. Elle s'adresse à un public très particulier fait de personnes longtemps exclues, soit par une longue hospitalisation, soit par un séjour à la rue.

Ce nom "les voisins" les habitants en ont décidé eux-mêmes

Dans cette maison située a deux pas de Bel Air l'annexe de l'hôpital de Montfavet on trouve des appartements individuels et des colocations. Chacun est responsable de son "chez soi" et une équipe de "maîtres de maison" est présente au quotidien pour les aider à s’assumer pour retrouver à terme une vie à plein temps dans la ville.