L'hôpital de Saintes ferme les portes de ses urgences pédiatriques

Le manque de pédiatres au sein du service des urgences pédiatriques pousse la direction du Centre Hospitalier de Saintes à fermer les portes du service pour ce mardi 18 avril. Depuis ce matin 9 heures et jusqu'à demain matin même heure, le service n'est plus accessible aux patients. Deux autres fermetures sont programmées : le jeudi 20 avril et vendredi 21 avril fermeture totale de 9h à 21h. Dans la nuit, le service reste ouvert aux urgences vitales.

La direction du Centre Hospitalier notifie qu'il est "plus que jamais indispensable de contacter un médecin généraliste ou de composer le 15 pour mieux vous orienter si nécessaire"