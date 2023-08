Le Centre Hospitalier du Forez à Montbrison régule l’accueil aux urgences ce dimanche

L'hôpital de Montbrison régule à son tour l'entrée aux urgences pour les piétons. La direction indique dans un communiqué : "Comme d’autres hôpitaux en France, le Centre Hospitalier du Forez rencontre des difficultés pour maintenir son service d’urgences ouvert et doit adapter temporairement son organisation."

L’accueil piéton aux urgences sera régulé, entre le dimanche 20 août 9 h et le lundi 21 août 9 h, il faudra contacter le Centre 15 avant de se déplacer aux urgences. "Tous les acteurs concernés par la prise en charge des patients et des secours à personne ont été prévenus de cette organisation temporaire", précise l'hôpital.

La maison médicale elle fonctionnera comme habituellement le week-end : le samedi de 14 h à minuit et le dimanche de 9 h à minuit. La maison médicale de Feurs, située au 1er étage de l’hôpital, est ouverte 7j/7 de 20 h à minuit.