Le Centre hospitalier du Forez placé sous tutelle au 1er janvier 2018

L'Agence régionale de santé a décidé de placer le Centre hospitalier du Forez, qui rassemble les hôpitaux de Feurs et de Montbrison, sous administration provisoire à partir du 1er janvier 2018 et pour au moins six mois, tout en versant une nouvelle aide de trésorerie de plus d'un million d'euros.

Les comptes du Centre hospitalier du Forez se sont fortement dégradés ces derniers mois pour atteindre - 8,3 millions d'euros, affirme un communiqué de l'Agence régionale de santé. C'est le triple des 2.7 millions prévus. D'où la décision de l'ARS de prendre les rennes et de placer le Centre hospitalier du Forez sous tutelle à partir du 1er janvier 2018 et pour au moins six mois.

C'est la conséquence, explique l'ARS d'une "chute significative de l'activité", qui s'est traduit par une baisse des recettes de 7 % en juillet, alors que les frais de fonctionnement, notamment les dépenses de personnel augmentent de près de 2 millions d'euros, notamment du fait du recours à l’intérim médical, souligne l'Agence.

Une place à définir, celle d'un hôpital de "proximité et de recours"

Du coup, l'ARS remet de l'argent dans la trésorerie, plus d'1 million d'euros et deux personnes de l'inspection générale des affaires sociales (l'IGAS) remettront tout à plat à partir de janvier 2018, et notamment l'offre de soins pour mieux coller aux besoins et à la place de ces sites au sein du tout nouveau GHT, groupement hospitalier de territoire dont le CHU de Saint-Étienne a pris la tête.

Cette tutelle peut être reconduite. À Roanne, l'administration provisoire avait duré un an de mai 2014 au printemps 2015.

Le Centre hospitalier du Forez abrite 440 lits à Montbrison et plus de 260 à Feurs.