Le centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne va chercher des médecins à l'étranger

Une des solutions pour faire face au manque de médecins, c'est d'aller les chercher à l'étranger. Voilà une des idées du centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne. Une quinzaine de professionnels de santé est arrivée sur l'hôpital depuis un an, des psychologues, chirurgiens, proctologues, dentistes venant d'Algérie, de Tunisie ou encore d'Argentine ou du Brésil.

Felipe Horta est médecin anesthésiste réanimateur, il est arrivé du Brésil en novembre à Château-Gontier-sur-Mayenne et voulait venir en France depuis 3-4 ans. Pour cela, le docteur a passé les épreuves de vérification des connaissances, la première étape avant de venir en Europe, une envie très forte. "La France offre beaucoup plus d'opportunités culturelles, de loisirs. On a la sécurité. Je vivais dans une grande ville. Je perdais parfois deux heures dans les embouteillages, dans ma voiture. Il y avait de la délinquance."

Le jeune papa est venu dans le sud-Mayenne grâce à Anna Cordero. Cette chirurgienne proctologue est la première brésilienne à s'être installée à Château-Gontier-sur-Mayenne. Ils sont aujourd'hui six. "J'ai pu identifier des profils de collègues qui voulaient faire cette démarche ou qui avaient déjà fait des démarches par des examens, qui avaient des profils pour venir donc une motivation, une bonne formation. Il faut leur expliquer ce qu'est la ville de Château-Gontier. Ce n'est pas difficile, entre guillemets, de vendre une bonne qualité de vie."

Un accompagnement fort de la part de l'hôpital

Lors de leur arrivée, les médecins sont aidés par l'hôpital. Tout est fait pour qu'ils se concentrent sur leur métier explique Romain Girard, directeur adjoint du centre hospitalier du Haut-Anjou en charge des ressources humaines et des affaires médicales.

"On accompagne beaucoup sur toute la partie administrative, sur la partie logement. L'hôpital propose sur les premiers mois d'arrivée de loger les médecins dans des chambres ou des studios qu'on a dans notre parc. Puis on les accompagne derrière pour essayer de trouver des logements sur place, sur Château-Gontier. On les accompagne si éventuellement ils ont de la famille, pour leurs enfants. On essaye vraiment d'être le plus facilitant."

L'objectif est de fidéliser les médecins sur l'hôpital ou le département et de poursuivre des recrutements à l'étranger. Chaque docteur est accompagné et suivi par un professionnel de santé diplômé en France. Avant d'avoir une autorisation définitive d'exercer en France, les médecins diplômés hors de l'Union européenne doivent repasser un concours.