Le centre hospitalier du Haut-Anjou recherche ses futurs soignants au V and B Fest'

Le V and B Fest' à Château-Gontier-sur-Mayenne ce dernier week-end d'août, n'est pas réservé qu'aux artistes. Le centre hospitalier du Haut Anjou se joint à la fête et tient un stand sur le village du festival. Le but : recruter du personnel soignant.

Au deuxième jour du V and B Fest' ce samedi 27 août, Orelsan et Liliwood and the Pricks côtoient le centre hospitalier du Haut Anjou. Pas sur les scènes du festival bien sûr ! L'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne tient un stand sur le village du festival depuis vendredi 26 août, pour faire un peu de prévention, mais surtout pour recruter du personnel.

"Attirer notre jeunesse"

Ils sont une demi-douzaine d'employés de l'hôpital à tenir leur stand. Chapeau sur la tête et t-shirt aux couleurs du centre hospitalier, son directeur Éric-Alban Giroux veut donner envie aux plus jeunes de venir travailler dans le Sud-Mayenne. "Quand vous allumez la télé, vous entendez que l'hôpital ne va pas bien, que c'est un enfer de travailler. Grosso modo : 'Ne venez pas travailler chez nous.' Et moi, je dis exactement le contraire. On doit attirer notre jeunesse vers nos métiers. Exactement le contraire. Les soignants ont un métier qui est un métier noble, avec un vrai sens."

L'hôpital cherche des aides-soignantes, des infirmiers, des médecins spécialisés : "On ratisse large", répond le directeur. Pourtant l'établissement se porte plutôt bien et ne manque pas de soignants dans l'immédiat. La clé, c'est l'anticipation répond Éric-Alban Giroux. "Rester dans une bonne dynamique, c'est évidemment avoir la possibilité de remplacer pour ne jamais tomber dans un phénomène de pénurie. On évite le cercle vicieux en restant toujours mobilisés."

"Ca intrigue"

Maëva s'arrête discuter un instant. Elle est étudiante infirmière à l'école de Mayenne et en cinq minutes, elle a pleins d'informations pour trouver un stage à la rentrée. "C''est la première fois que je vois un stand d'hôpital sur un festival alors ça intrigue", s'étonne de son côté Justine, elle aussi infirmière. La jeune femme vient du Loir-et-Cher spécialement pour le festival, mais échanger avec le personnel du centre hospitalier du Haut Anjou le donne des idées. "Je suis venue voir ce qu'il en était car je ne connais pas l'établissement, donc à voir." L'hôpital tient son stand jusqu'à 18h dimanche 28 août.