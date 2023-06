Le centre hospitalier Émile-Roux du Puy-en-Velay se modernise, plusieurs projets annoncés

Le Centre Hospitalier Émile Roux du Puy-en-Velay en Haute-Loire poursuit sa transformation avec un investissement total de 60 à 65 millions d'euros, dont 8,5 millions provenant de la Région. Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, a fait le point ce vendredi 16 juin, sur les projets en cours ainsi que les financements alloués pour le développement de l'hôpital.

La modernisation de l'hôpital comprend la relocalisation du service pédiatrique et la création d'un service d'urgences qui seront regroupés sur le même niveau. Ces travaux, prévus jusqu'en décembre, bénéficieront d'un budget régional de 400 000 euros.

4 millions d'euros pour la création d'une unité de chirurgie ambulatoire

Le service de chirurgie se transforme en unité. C'est-à-dire, qu'elle bénéficiera de ses propres blocs opératoires et ne sera plus soumise à la programmation d'opérations d'autres services. Cette nouvelle unité aura également une entrée dédiée. La livraison est prévue au second trimestre 2026 et bénéficiera d'une contribution de 4 millions d'euros de la part du président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette initiative renforcera les capacités de l'hôpital en matière de chirurgie et permettra d'améliorer la qualité des soins pour les patients nécessitant des interventions de courte durée.

En plus de la réorganisation des services, le Centre Hospitalier Émile Roux investit dans de nouvelles technologies médicales de pointe. Notamment d'une table de coronarographie utilisée pour l'analyse des artères du cœur et de machines dédiées aux analyses médicales. La région participe à hauteur de 3,7 millions d'euros pour ces équipements.

Le centre d'imagerie à Yssingeaux opérationnel le 18 juillet

En parallèle, d'autres projets sont en cours de finalisation au sein du Centre Hospitalier Émile Roux. Parmi eux, la construction d'un internat pour les jeunes médecins ainsi que l'installation d'un IRM dans l'ancienne Chapelle des Pénitents de l'hôpital d'Yssingeaux. Cet IRM devrait accueillir son premier patient le 18 juillet, marquant une étape importante dans l'amélioration de l’accès aux soins, tout en renforçant le rôle des hôpitaux de proximité.