Le centre hospitalier G.Sand ferme 31 lits à Chezal-Benoit

Chezal-Benoît, France

George Sand s'étend sur trois sites : Bourges, Dun sur Auron et Chezal-Benoit. Les patients sont de moins en moins nombreux à Chezal-Benoit. Il n'y aura plus que 170 lits, après la fermeture de ce service. La direction justifie cette fermeture par des difficultés de recrutement et des lits vacants à Chezal-Benoit. Ce que conteste Emmanuelle Arnoult-Marais, déléguée CGT de l'hôpital George Sand : " Le directeur annonce que des lits vides sur le site vont pouvoir être comblés, mais clairement ces 31 lits ne sont pas transférés ni à Bourges, ni à Dun, ils sont supprimés. Et quand on voit la vitesse à laquelle ils ferment ce service, on peut craindre pour les autres."

Emmanuelle Arnoult-Marais, déléguée CGT au centre hospitalier George Sand. © Radio France - Michel Benoit

31 lits en moins, c'est également moins d'activités pour la blanchisserie ou pour les cuisines. Selon la CGT, il manquerait 1,2 million d'euros au centre hospitalier G.Sand pour aborder l'année 2020. D'où ces économies. Patrice, est infirmier à Chezal-Benoit : " On cherche à faire des économies sur la prise en charge des patients et des économies de personnel, c'est clair." Cinq postes d'infirmier vont disparaître, douze d'aide-soignant et au moins quatre d'agent de services hospitaliers.

Les personnels de Chezal-Benoit en assemblée générale pour décider d'actions contre la suprression de ces 31 lits © Radio France - Michel Benoit

Le site de Chezal-Benoit, permet également d'absorber le surplus de patients de Bourges. Une soupape de sécurité qui ne pourra plus fonctionner, estime Patrice : " Ce qui veut dire que George Sand Bourges va se retrouver saturé très rapidement. Des patients vont se retrouver en extérieur, malgré une prise en charge très modérée. Et il faudra les ré-hospitaliser sur Bourges puisque ces lits auront été supprimés sur Chezal-Benoit." Des personnels inquiets pour Chezal-Benoit. Un signe qui pourrait paraître anecdotique, mais cette année, il n'y aura pas d'arbre de noël sur place, ni à Dun sur Auron explique Emmanuelle Arnoult-Marais : " Cela montre aussi le manque d'intérêt que l'on porte aux deux sites annexes puisque c'est comme ça que la direction les qualifie et puis le désir que les agents ne puissent pas se retrouver pour de la convivialité." 1.340 agents travaillent sur les trois sites de l'hôpital George Sand pour 1100 lits.