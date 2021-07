Le Centre hospitalier nord Deux-Sèvres "est dans une période de relance et de recrutements" selon la direction

La situation budgétaire du Centre hospitalier nord Deux-Sèvres est sur le bon chemin, du moins elle bénéficie de facteurs encourageants. C'est le message lancé ce lundi 12 juillet par la nouvelle direction. Celle-ci a souhaité réagir aux récentes critiques émises par la Chambre régionale des comptes. Dans leur rapport de 90 pages, les magistrats ont passé au crible toute la gestion de l'établissement hospitalier et notamment la création, en 2018, du plateau technique unique à Faye-L'Abbesse. Ils pointent notamment du doigt la situation financière de l'établissement, plombé par un investissement de 90 millions d'euros. Une gestion dont a hérité la nouvelle direction, arrivée après 2019. Celle-ci livre ce lundi son analyse de la situation et se veut d'un optimisme qu'elle qualifie de modéré.

"Nous en prenons acte du rapport de la Chambre régionale des comptes", a martelé le nouveau directeur, Bruno Faulconnier. Arivé l'an passé à la tête du Centre hospitalier nord Deux-Sèvres, il explique ainsi avoir hérité de cette situation. "Je n'étais pas dans l'établissement, je considère que cela ne relève pas de notre gestion", indique Bruno Faulconnier. Il met en avant le "décalage" entre le rapport, évaluant une situation datant de 2019 et le nouveau cycle dans lequel est rentré le centre hospitalier depuis quelques mois. "Le contexte n'est pas celui de 2018 où il y avait le déménagement de Faye-L'Abbesse et cet effondrement de l'activité avec des départs de praticiens", précise-t-il. Il assure qu'à ce jour, le CHNDS est "dans une phase de reconstruction qui s'amorce", dans "une période de relance"

De gauche à droite : Bruno Bonnain, directeur délégué, Bruno Faulconnier, directeur général, et Marianne Simon directrice adjointe en charge des finances © Radio France - Laurine Benjebria

Le Centre hospitalier parvient à recruter

Preuves de cette relance engagée, les récents recrutements survenus au sein du Centre hospitalier nord Deux-Sèvres. "Nous avons recruté des réanimateurs qui nous ont permis de remettre en place les soins continus de réanimation", selon Bruno Faulconnier. La direction a ainsi pu rouvrir huit lits de soins continus et espère pouvoir monter jusqu'à douze lits prochainement. Ces recrutements ont été en partie permis grâce à de nombreuses collaborations avec d'autres hôpitaux environnants. Le CHNDS bénéficie, selon la direction, de mises à disposition de praticiens du CH de Niort (en ORL, gynéco-obstétrique, médecine d'urgence) et de temps d'assistants spécialistes partagés avec le CHU de Poitiers (en dermatologie) et le CH Laborit de Poitiers (en psychiatrie).

Ces collaborations sont très "importantes", salue Bruno Bonnain, directeur délégué. Elles ont ainsi permis l'arrivée, au 1er septembre, d'un cardiologue à 80% au CHNDS. "Il va faire de la consultation et des examens sur le site de Faye-L'Abbesse et de l'exploration plus poussée sur le site de Niort et sans cette collaboration [avec le CH de Niort], ce recrutement n'aurait sans doute pas eu lieu", soutient-il.

Pour attirer les praticiens, "on se bat avec nos armes", affirme Bruno Bonnain. "On est dans une région où certes il n'y a pas de grands immeubles ni de population énorme, mais on a des gens qui sont intéressés par une qualité de vie, un environnement de travail relativement serein", précise le directeur délégué et directeur des Ressources humaines.

Vers une modernisation des sites de Parthenay et de Thouars

Quant au rayonnement géographique jugé trop restreint par la Chambre régionale des comptes, la direction l'admet "ce n'est pas étonnant". Mais elle travaille à relancer l'activité, notamment en modernisant les sites de Parthenay et de Thouars, car tout ne se concentre pas à Faye-L'Abbesse, selon Bruno Bonnain. "On a des portes d'entrée déportées sur les sites de Parthenay et de Thouars qui offrent des consultations de proximité notamment en gynéco-obstétrique, en orthopédie, en viscéral". La direction travaille ainsi "au quotidien avec la médecine de ville pour pouvoir offrir des parcours de soins très lisibles à la population".

Des aides bienvenues

La direction est aussi optimiste quant à ses comptes pour l'instant dans le rouge, à raison d'environ 10 millions d'euros de déficit cette année. Mais le Centre hospitalier peut compter sur des aides, notamment de l'Agence régionale de Santé, rassure Marianne Simon, directrice adjointe en charge des finances. Le CHNDS perçoit ainsi une aide de "15 millions d'euros cumulés et on a une autre aide pour financer la dette autour de 16 millions d'euros sur dix ans, ce qui va nous soulager", ajoute-t-elle.

"Il n'est pas absurde de croire au retour à l'équilibre", Bruno Faulconnier

De son côté, la CGT dénonce des recrutements qui arrive au compte goutte et des aides qui ne sont pas à la hauteur des besoins, selon le syndicat.

La direction envisage de ne pas renouveler son contrat avec Happytal

Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes pointait également du doigt la gestion de la facturation des chambres individuelles, menée par l'opérateur privé Happytal, payé 300.000 euros par an pour cette prestation. Les magistrats s'interrogeaient ainsi sur "les pratiques commerciales" menées "auprès de personnes vulnérables fragilisées par leur hospitalisation", "démarchées dans leur chambre". Ces pratiques ont été modifiées depuis l'an dernier, "il n'y a pas de contact avec les patients", affirme Bruno Faulconnier. Il précise que ce partenariat produit plus de bénéfices que de coûts, à raison de 600.000 euros de solde positif par an. "On a un contrat jusqu'en 2024, on l'honorera", ajoute le directeur du CHNDS. Mais une fois ce contrat expiré, Happytal pourrait ne plus poursuivre ces prestations. La direction du Centre hospitalier n'exclut pas de reprendre en main cette gestion.