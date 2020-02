Le centre hospitalier public du Cotentin et le groupe privé Korian main dans la main

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Dès la rentrée 2020, le partenariat sera visible entre le centre hospitalier public du Cotentin et Korian. Le groupe privé ouvrira en septembre un service de soins de suite et de rééducation en pneumologie au 5e étage de...l'hôpital. Un service qui n'existait pas jusqu'ici dans le Cotentin et dont les travaux ont démarré il y a une dizaine de jours. Des travaux de rénovation dans cet étage de 1500 m2 jusqu'ici inoccupé. Coût total : un million d’euros entièrement à la charge du groupe Korian qui va construire 20 chambres avec salle de bain, un plateau technique de rééducation et une salle de restaurant. On pourra aussi simplement consulter un médecin, un infirmier ou un rééducateur...En tout 20 postes seront créés. Et à ceux qui affirme qu'inclure le privé dans le public c'est mettre le loup dans la bergerie, Severine Karrer, la directrice du Centre Hospitalier Public du Cotentin répond "aujourd'hui soit on est en mesure de porter des projets soit on fait des partenariats, la population a de plus en plus de besoins". Korian louera les locaux pour un loyer annuel de 66 000 euros et s'appuiera sur les services de l'hôpital : blanchisserie, pharmacie ou encore l'imagerie.

Le déménagement de la clinique de Siouville à Cherbourg

Le plus gros projet c'est le transfert en 2023 de la clinique de l'Estran à Siouville-Hague sur Cherbourg en Cotentin à proximité de l'hôpital. La clinique qui date de 1969 est vieillissante et ne répond plus aux critères d'aujourd'hui. A Cherbourg, le nouveau bâtiment sera plus moderne et plus grand : 7 000m2 , soit 2000 de plus avec une centaine de chambres individuelles contre 50 actuellement. Il sera implanté dans la zone des bassins tout proche de l'hôpital et ce n'est pas un hasard selon Nicolas Mérigot du Groupe Korian : "ce sera pour favoriser les échanges, les consultations, la proximité avec la médecine spécialisée qui elle est en ville et favoriser les trajets dans ce que l'on appelle l'hôpital de jour, le virage ambulatoire où les gens viennent faire leur rééducation uniquement par journée sans rester la nuit dans notre clinique". Quant aux 137 salariés ils seront transférés de Siouville à Cherbourg, il y aura aussi à terme des embauches. Coût total du projet : 35 millions d'euros.