Le Centre Hospitalier Public du Cotentin interdit de nouveau les visites

Face au rebond de l'épidémie de Covid-19 et au non respect des consignes sanitaires de nombreux visiteurs, le Centre Hospitalier Public du Cotentin a décidé de suspendre les visites. Cette décision prendra effet le lundi 27 décembre.

Les visites ne seront plus autorisées au Centre Hospitalier Public du Cotentin à partir du lundi 27 décembre.

Les visites ne seront plus autorisées à partir du lundi 27 décembre au Centre Hospitalier Public du Cotentin, à Cherbourg et Valognes. L'établissement l'annonce dans un communiqué. Une décision prise de nouveau suite au non respect des règles sanitaires de nombreux visiteurs ces derniers jours. À cela s'ajoute la tension hospitalière liée à la cinquième vague de Covid-19.

Malgré l’ensemble des recommandations diffusées fréquemment sur nos différents supports de communication sensibilisant les usagers au port du masque chirurgical dans l’établissement (y compris dans les chambres), au respect des distanciations (embrassades, contacts), à la restriction du nombre de visiteurs… nous nous heurtons au non-respect des mesures édictées - Communication du Centre Hospitalier Public du Cotentin

La direction de l'établissement observe d'ailleurs la contamination au Covid-19 de plusieurs patients. Elle évoque également l'agressivité de plusieurs visiteurs, vis à vis des personnels. "Les équipes soignantes, déjà fortement mobilisées dans la gestion quotidienne des soins assortis des mesures spécifiques liées au Covid, sont constamment amenées à rappeler les consignes sanitaires", précise le communiqué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ainsi, la cellule de crise du Centre Hospitalier Public du Cotentin a choisi d'interdire les visite jusqu'à nouvel ordre. Les Ehpad ne sont pas concernés et il y a quelques exceptions :

Consultations : un accompagnant si indispensable

Maternité : conjoint uniquement

Pédiatrie : un parent accompagnant uniquement

Fins de vie : des dérogations médicales exceptionnelles peuvent être proposées

Les hôpitaux de Coutances et Saint-Lô ont quant à eux déjà restreint les visites au sein de leur établissement, depuis le jeudi 23 décembre.