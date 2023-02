Le centre Lacassagne de cancérologie a dû fermer des unités à cause du manque de soignants

C'est ce samedi 4 février, la journée mondiale de lutte contre le Cancer. Et si le Cancer progresse, les soins et la recherche aussi. La protonthérapie notamment permet une meilleure prise en charge des patients : il s'agit d'une machine pour traiter avec ultra précision les petits cancers. Pour cette raison les patients viennent de toute la France et l'Europe vers Lacassagne. Pourtant, le centre manque d'infirmières. Il a dû fermer une unité récemment faute de pouvoir trouver les soignants nécessaires.

"Ce n'est pas qu'un problème de salaires, on a mieux rémunéré, mais ça ne suffit plus les gens veulent aujourd'hui de nouvelles conditions de travail"

Le professeur indique des axes de réflexion : "ils veulent mieux organiser leur temps de travail, trouver un équilibre vie pro/vie perso." indique le patron de Lacassagne.

"Il faut que cela change, il faut écouter ce qu'ils nous disent. Il faut débureaucratiser la structure hospitalière, ils veulent passer plus de temps à l'hôpital."

Emmanuel Barranger indique enfin qu'il faudra dix ans pour retrouver un nombre d'infirmières optimal.

