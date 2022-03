Le cabinet médical du village d'Ercheu dans la Somme cherche un médecin depuis deux ans

Ercheu cherche médecin désepérément. La commune de l'Est de la Somme et ses 800 habitants sont sans docteur depuis le départ à la retraite de leur médecin il y sept ans. Pour en faire venir un nouveau la mairie a même investi 300.000 euros dans un centre médical flambant neuf il y a deux ans, en vain.

Un bâtiment en brique rouge entièrement rénové, et quasiment vide. Il y a deux ans, la mairie a investi 300.000 euros pour créer un centre médical, la communauté de commune, le département et la région y ont ajouté 700.00 euros. À l'intérieur, un local pour les deux infirmières du village et un cabinet destiné à un médecin, avec sa salle d'attente. En outre, une supérette et une antenne de la poste sont venues s'installer entre-temps.

"On n'attend plus que le médecin", soupire le maire François Lamaire. L'édile a pourtant renouvellé les démarches, en publiant des annonces dans la presse spécialisée notamment. Deux médecins ont semblé intéressés mais se sont finalement rétractés, "ils ne voulaient pas venir seuls, mais on a déjà du mal à trouver un médecin, alors deux !", soupire François Lamaire.

Une large patientèle

Pourtant, rappelle le maire "il n'aurait pas de mal à trouver des patients". Privés de médecin depuis sept ans, les habitants d'Ercheu sont contraints de faire plusieurs kilomètres de voiture pour trouver un praticien disponible, certains ont même dû prendre un médecin traitant dans l'Aisne voisine.