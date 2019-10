Le centre municipal de santé de Tulle ouvrira en janvier avec trois médecins salariés

Tulle, France

"Une nécessité" explique le maire de Tulle, même si le recrutement de médecins n'est pas vraiment de la compétence d'une commune. "Mais il faut savoir assumer les missions qui ne sont pas les nôtres. Mais si elle ne sont pas les nôtres elles le deviennent par la nécessité" précise Bernard Combes. En clair si la commune ne faisait pas ce centre de santé, elle aurait été condamnée à avoir moins de médecins pour longtemps. Car c'est bien pour pallier le manque de praticiens en ville que la municipalité à décider d'ouvrir ce centre municipal de santé.

1700 Tullistes sans médecin

Il y avait 15 généralistes en 2015 pour les 15 000 Tullistes. Ils ne sont plus que 10 aujourd'hui. Résultat 1700 habitants n'ont pas de médecins référents et encourent donc des remboursements moindres par la sécurité Sociale. Face à cette pénurie et aux difficultés du secteur libéral à trouver des remplaçants la ville a donc décidé de proposer des postes de salariés. Une demande croissante de la profession qui souhaite concilier travail et vie de famille. Il n'a d'ailleurs fallu que 6 mois à la commune pour recruter les trois médecins du centre, deux femmes et un homme.

Un investissement important

Ces trois généralistes travailleront 35 heures chacun. Le centre sera ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin. Il sera installé dans un ancien logement de fonction de l'école Joliot-Curie. Deux secrétaires seront chargées des prises de rendez-vous et de la paperasse administrative; c'est ça de moins aussi pour les docteurs. Un coût évidemment pour la commune, 140 000 euros pour les travaux et le matériel du centre, et surtout 430 000 euros de budget annuel prévu pour la première année. Avec l'espoir que les subventions et les prix des consultations suffisent pour rentabiliser le centre.