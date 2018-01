La salle de naissance va être transformée en salle de visioconférence pour échanger sur les dossiers avec les maternités des hôpitaux voisins où les Dioises iront effectivement accoucher. La salle de travail est désormais occupée par une assistante sociale et un psychologue. Le centre périnatal de proximité finit de s'installer dans les anciens locaux de la maternité, la plus petite de France, fermée fin décembre dernier.

Ce centre compte trois sages-femmes, un pédiatre, un auxiliaire de puériculture, une secrétaire, une assistante sociale et un psychologue donc, et trois gynécologues obstétriciens qui viennent de l'hôpital de Valence assurer des consultations.

Echographies, préparation à l'accouchement, réflexion sur le choix de la maternité, consultation post-accouchement en cas de sortie précoce de la maternité: tous ces services sont assurés à Die. De quoi rassurer les futures mamans, un peu effrayées au départ explique l'équipe du centre.

En fait, pour les femmes, fermeture de la maternité voulait dire: fermeture de tout. Mais elles se rendent compte qu'elles peuvent être prises en charge. Et les femmes que j'ai vues dernièrement en consultation me disaient être contentes qu'il y ait cette continuité, ce suivi. Agnès Juvin, sage-femme

Pour l'échographie, on a une machine très récente, équivalente des machines qu'on a à Valence. Quand les dames demandent "est-ce que c'est aussi bien à Die qu'à Valence?", je réponds oui, on a même la 3D" - Dr Marie-Pierre Fernandez, coordinatrice du centre périnatal

Tout est fait pour anticiper au mieux l'accouchement assure l'équipe du centre périnatal. En cas d'urgence, de situation critique, les femmes sur le point d'accoucher doivent appeler le 15, le SAMU.

On déclenche immédiatement un départ du SMUR de Valence, en véhicule ou en hélicoptère, et on a une sage-femme disponible 24h/24 à Valence pour partir avec le SMUR rejoindre cette femme, faire un premier diagnostic et gérer l'urgence - Dr Marie-Pierre Fernandez