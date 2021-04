Le centre Prouvé à Nancy transformé en vaccinodrome mais avec seulement 500 doses par jour

Le centre Prouvé à Nancy est ouvert depuis ce samedi pour vacciner jusqu’à 2000 personnes par jour mais faute de doses, seules 1000 personnes ont été vaccinées ce samedi et ce dimanche. Ce sera 500 par jour à partir de lundi. On est loin du compte s'agace Mathieu Klein, le maire de Nancy.

Les premiers vaccinés sortent du centre avec un large sourire « ça s’est très bien passé, il n’y a eu quasiment aucune attente, nous sommes soulagés » explique ce couple qui vient de recevoir sa première injection.

A l’intérieur du bâtiment, la machine semble bien huilée. L’organisation a été confiée aux sapeurs-pompiers de Meurthe et Moselle. Tout est fléché et à chaque étape, un membre de l’organisation vous guide pour vous indiquer où vous rendre afin de vous faire vacciner. Au bout de la grande salle, Laurent Juillerat, chef du groupement territorial de Nancy a l’œil rivé sur son tableau numérique qui indique 80 vaccinations par heures . « Nous avons un peu de retard à l’allumage » explique Laurent Juillerat « nous disposons aujourd’hui de 827 doses de vaccins et nous tablons sur 120 vaccinations par heures, il faut donc qu’on accélère la cadence ».

L'organisation de la vaccination a été confiée aux sapeur-pompiers de Meurthe et Moselle © Radio France - Mohand Chibani

Un vaccinodrome en sous régime

Près de 900 doses, ce samedi, autant ce dimanche mais c’est loin d’être suffisant s’agace Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la Métropole « ce centre est dimensionné pour vacciner 2000 personnes par jour » souligne-t-il « mais on est loin du compte. Pour la semaine prochaine, nous n’aurons que 3500 doses alors que pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement, il nous faudrait 80 000 doses. J’ai écrit au ministre de la santé ainsi qu’ à la directrice de l’Agence régionale de santé pour que la situation réelle de notre territoire soit prise en compte. Avec un taux d’incidence dépassant les 400 cas pour 100 000 habitants, nos services de réanimations débordent, il faut donc que le nombre de vaccins disponibles soit ajusté à la circulation du virus. Il n’est pas normal qu’aujourd’hui sur notre territoire, des personnes âgées de plus de 75 ans doivent se battre pour obtenir un rendez-vous alors même que la vaccination est ouverte aux personnes de plus de 60 ans ».

Aujourd’hui, en Meurthe et Moselle, un peu plus de 17% de la population a déjà reçu une première dose.