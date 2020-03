Coronavirus : le Centre psychothérapique de Nancy à l'écoute des soignants mais aussi du grand public

Elle avait été annoncée il y a quelques jours : une ligne d'écoute et de soutien réservée aux soignants est activée ce lundi 30 mars au Centre psychothérapique de Nancy-Laxou (CPN).

Un soutien médico-psychologique assuré par des infirmiers, psychologues et psychiatres du CPN mais aussi des psychiatres libéraux qui se sont portés volontaires. Le numéro d'appel s'adresse à tous les soignants des hôpitaux, des cliniques privées, des maisons de retraite et aux médecins libéraux confrontés au covid-19 en Meurthe-et-Moselle et qui ont besoin de partager leur détresse.

"Actuellement, les soignants sont pour la plupart dans l'action et ne pensent pas à leur propre détresse", explique le Dr Catherine Pichené, chef des Urgences psychiatriques au CPN de Nancy-Laxou. "C'est dans un second temps, au moment où ils vont se retrouver en repos que le contrecoup va arriver. Et c'est là probablement qu'ils auront le plus besoin de parler". La psychiatre souligne le rôle de la famille et des proches, "premier rempart et le plus solide". Mais, ajoute-elle, "il y a des personnes isolées et surtout, il y a des choses difficiles à vivre et qu'on n'a pas nécessairement envie de dire à ses proches".

Il y a des choses difficiles à vivre et qu'on n'a pas nécessairement envie de dire à ses proches parce qu'elles sont dures à entendre. C'est plus facile de parler à un soignant qui est capable, lui, de recevoir des choses éventuellement difficiles

Cette ligne dédiée aux soignants est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 20h30 mais en fonction des besoins exprimés, les plages horaires pourront être élargies aux week-ends.

Un soutien grand public

Au delà de ce numéro réservé aux soignants, le Centre psychothérapique de Nancy-Laxou assure aussi un soutien au grand public. Le centre sert en fait de relais régional au numéro spécial mis en place par la Croix Rouge française. "Ce sont des psychologues de la Croix Rouge qui reçoivent les appels", précise le Dr Pichené, "ils vont assurer une mission de soutien et de repérage. Et lorsqu'ils repèrent des personnes vraiment en difficulté, ils vont - avec l'accord de ces personnes bien entendu - nous communiquer leurs coordonnées. Nous allons les recontacter et les orienter vers une consultation adaptée."

C'est une période anxiogène pour tout le monde

"C'est une période anxiogène pour tout le monde" poursuit Catherine Pichené. "L'anxiété en soi n'est pas pathologique, c'est comme ça qu'on s'adapte. C'est lorsqu'elle est débordante, qu'elle n'est plus constructive que ça devient pathologique. Il faut qu'on soit là pour aider les personnes à ne pas décompenser. Elles auront moins de possibilité de s'adapter que des personnes plus solides psychiquement."

Le numéro grand public de la Croix Rouge pour un soutien psychologique est le 09 70 28 30 00, numéro non surtaxé disponible 7J/7 de 8h à 20h.