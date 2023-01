Le centre spatial universitaire de Montpellier prépare cinq lancements en 2023

Cela fait plus de dix ans que le centre spatial de Montpellier participe à la conquête de l'espace, grâce à la construction de nanosatellites. Le centre est d'ailleurs le leader dans ce domaine en France. Ces satellites miniatures sont 100 % made in Montpellier, ils permettent de nombreuses expérimentations. Pour l'année 2023, le CSUM prépare des lancers très importants. Ils ont cinq projets en cours avec des étudiants du monde entier.

C'est Laurent Dusseau, le directeur, qui est le guide pour la visite du centre. Dans la salle de contrôle, les ingénieurs surveillent les nanosatellites. "On vérifie les températures, leur consommation d'énergie" explique le directeur. Ils sont 25 scientifiques, ingénieurs et étudiants à travailler pour construire les différents projets. "Un nanosatellite fait maximum 10 kilos, ça ressemble à une boite à chaussures" décrit Antonin Alin ingénieur système. Ces mini boitiers sont aussi performants qu'un grand satellite de plusieurs tonnes, et son coût est bien inférieur.

Laurent Dusseau, directeur du centre spatial de Montpellier, dans la salle de contrôle © Radio France - Adèle Chiron

Un nanosatellite en construction au centre spatial universitaire de Montpellier - CSUM

Un projet international avec Djibouti

Le centre spatial de Montpellier et le centre d’études et de recherche de Djibouti se sont associés pour mettre en place un système d'alerte de sécheresse. Le pays opère des stations météorologiques isolées sur leur territoire. Ces stations permettent de mesurer les niveaux d'eau notamment dans les puits. C'est un besoin vital pour les populations, qui se trouvent dans ce territoire aride et montagneux. Les ingénieurs et des étudiants de Djibouti sont en train de construire un nanosatellite capable d'alerter les autorités lorsqu'il n'y a plus d'eau dans les réserves. "Le gouvernement pourra donc réagir plus vite et proposer des solutions aux habitants comme mettre des citernes" explique Laurent Dusseau. Pour le moment, le projet est en construction et devrait se finaliser d'ici la fin de l'année.