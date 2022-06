Le CH de Laval présente une nouvelle thérapie de prise en charge de la douleur chez les patients cancéreux

Comment mieux prendre en charge la douleur des patients atteints de cancer ? L'hôpital de Laval, en lien avec l'Institut de Cancérologie de l'Ouest à Angers, propose une nouvelle thérapie depuis un peu plus d'un an, depuis avril 2021, par voie intrathécale, c'est-à-dire directement dans la moelle épinière du patient. Cette pompe programmable est implantée dans l'abdomen du patient et les traitements de la douleur, comme de la morphine par exemple, sont envoyés dans la moelle épinière via un cathéter. L'opération se fait à Angers et le patient n'a plus qu'à venir à Laval pour la recharger.

Comment ça marche ?

Le Dr Denis Pupoiron, médecin algologue à l'Institut de Cancérologie de l'Ouest à Angers, schématise le dispositif de fonctionnement du dispositif :

Il faut d'abord connecter le petit cathéter, le tout petit conduit, aux nerfs de la moelle épinière, "on le connecte à une pompe qui est sous la peau", continue le docteur Denis Dupoiron, "cette pompe mesure environ sept centimètres de diamètre, elle est un peu plus grosse qu'un pacemaker, avec un réservoir et cette pompe délivre en permanence les traitements de la douleur", comme la morphine par exemple, mais avec des doses 300 fois moins importantes que par voie orale (la bouche).

"Ils disent heureusement que j'ai cette pompe parce que j'aurais préféré mourir en fait", Isabelle Bougeant, infirmière douleur à l'hôpital de Laval

Nicolas Escofier, pharmacien et référent douleur CH Laval, Chantal Chainot et Isabelle Bougeant, infirmières douleur CH Laval, Dr Denis Dupoiron, algologue à l'ICO d'Angers et Sébastien Treguenard, Directeur CH Laval (de gauche à droite). © Radio France - Alexandre Frémont

Les patients viennent recharger cette pompe à Laval

Avant, les patients devaient se rendre à Angers pour recharger cette pompe, maintenant c'est désormais possible de la recharger au Centre Hospitalier de Laval. "On avait des patients qui étaient assez éloignés de Laval, ils sont souvent très fatigués et c'était compliqué pour eux de venir faire ces recharges à Angers", détaille le docteur Denis Dupoiron. C'était même tout simplement insupportable pour eux raconte Isabelle Bougeant, infirmière douleur à l'hôpital de Laval, l'une des deux seules formées à cette technique à Laval. "Ils disent heureusement que j'ai cette pompe parce que j'aurais préféré mourir en fait", se souvient-elle.

Les dix patients mayennais implantés depuis un an ont presque une vie normale continue l'infirmière, "ils retournent faire leurs courses, ils peuvent même reprendre une activité physique, après le seul inconvénient c'est de revenir tous les quinze jours trois semaines pour remplir leur pompe". Ces patients reviennent selon la maitrise de leur douleur, au centre hospitalier de Laval. Maintenant, le but est de pouvoir réussir à remplir cette pompe au domicile des patients. C'est à l'étude explique le Centre hospitalier de Laval.