Le chanteur rouennais Keen'V en visite-surprise à l'hôpital pour adolescents de Rouen

Les artistes Sophie Tapie (à gauche) et Keen'V ont rendu visite à ce tout neuf hôpital pour adolescents ... et à son personnel.

Rouen, France

Le temps de quelques chansons, le 6ème étage du service Pédiatrie du CHU de Rouen s'est transformé en petite salle de concert, ce jeudi 24 janvier. Plusieurs dizaines de personnes y étaient réunies pour l'inauguration de l'hôpital de jour pour adolescents. Ce service flambant neuf, opérationnel depuis octobre 2018, accueille les jeunes de 12 à 17 ans, victimes de troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie. Et pour redonner le sourire aux personnes hospitalisées, deux artistes leur ont rendu une petite visite-surprise : la chanteuse Sophie Tapie, vue dans l'émission The Voice en 2012, et le Rouennais Keen'V.

Petit moment partagé en chanson par @KeenvOfficiel, devant une vingtaine de jeunes spectateurs ! Le service Pédiatrie du @CHURouen se change en mini-piste de danse. pic.twitter.com/QPF1RUlB4h — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 24, 2019

Belle surprise pour les jeunes hospitalisés au service Pédiatrie

"On n'était pas au courant", jubile Doriane, une jeune adolescente complètement fan du chanteur depuis 6 ans. Avant de chanter, Keen'V passe entre les rangs des jeunes hospitalisés du CHU rouennais, pour faire quelques dédicaces. Doriane s'est fait dédicacer son CD, et elle n'a pas oublié la petite photo : "Ça fait 6 ans que j’attendais ça. Du coup, je l’ai mise directement en fond d’écran ! On ne perd pas de temps", rit-elle.

Petite dédicace surprise de @KeenvOfficiel au service Pédiatrie du @CHURouen ! pic.twitter.com/2wfgxKvbkT — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 24, 2019

Le chanteur rouennais est d'ailleurs un habitué de ces petits concerts improvisés pour la bonne cause : "L’année dernière, on avait fait la même chose à l’hôpital Robert Debré de Paris", se souvient-il. Et forcément, à Rouen, c'est une saveur encore différente ! "Je suis content, je suis à la maison ! Ça fait toujours plaisir de venir représenter un peu sa région."

500 000 euros offerts par l'opération Pièces Jaunes

À ses côtés pour pousser la chansonnette : Sophie Tapie, chanteuse aperçue dans l'émission The Voice. Les deux artistes ont été invités par la fondation Hôpitaux de Paris, hôpitaux de France (FHPHF), à l'initiative de l'opération Pièces Jaunes, qui a lieu du 9 janvier au 16 février et qui fête ses 30 ans cette année.

La chanteuse et amie de @KeenvOfficiel "adore participer à ce genre de petits concerts-surprise", surtout pour des initiatives comme l'opération @piecesjaunespic.twitter.com/BMzQSNhBwB — France Bleu Normandie (Seine-Maritime, Eure) (@fbleuhnormandie) January 24, 2019

"C'est une bonne cause !"

La fondation a d'ailleurs donné 500 000 euros pour la création de cet hôpital pour adolescents, soit la moitié du budget total sur quatre ans. "C'est une bonne cause, c'est quelque chose qui me touche", témoigne Sophie Tapie. "Et on n'a pas toujours l'occasion de le faire, donc je suis ravie d'être là."

500 000 euros, c'est un don majeur que fait l'opération Pièces Jaunes au CHU de Rouen ! "Nos projets vont de 1 000 à 500 000 euros … et très rarement davantage", révèle Anne Barrère, secrétaire générale de la FHPHF. "Donc, si on donne autant, c’est que le projet nous tient très à cœur."

5% des jeunes souffrent de troubles alimentaires

Une excellente nouvelle pour Priscille Gérardin, professeure de psychiatrie auprès des enfants et des adolescents au CHU de Rouen. "Il manque des structures de ce type partout dans le pays", juge-t-elle. Pourtant, "ce sont des troubles fréquents. _5% des jeunes souffrent de ces pathologies_, et la moitié n’est pas diagnostiquée."