Le chantier de Notre-Dame reprendra lundi 19 août

Paris, France

Le ministère de la Culture l'a annoncé vendredi après midi : le chantier de la cathédrale Notre-Dame va bien reprendre lundi 19 août. Il était suspendu depuis le 25 juillet.

Le chantier de Notre-Dame reprend lundi matin avec une quarantaine d'ouvriers dès 7h du matin. Les entreprises ont le feu vert pour faire revenir leurs équipes, après une visite de l'inspection du travail pour vérifier que tout le personnel travaillerait en sécurité, et surtout, ne transporterait pas sur lui des poussière de plomb en sortant du périmètre bouclé. Une nouvelle unité de décontamination a été testée avec des pédiluves, des douches et des vestiaires homme/ femme. Les ouvriers seront dotés de sur-chaussettes et même de slips jetables. et ils doivent badger pour entrer et sortir.

Un soulagement pour les entreprises

C'est un vrai soulagement que le chantier reprenne pour Didier Durand, un tailleur de pierre, qui travaille sur la sécurisation de la Cathédrale. "Nous prenons soins de nos compagnons qui n'ont jamais montré de taux de plomb supérieur au maximum autorisé... mais nous avons perdu 3 semaines", conclut le chef d'entreprise.

La reprise du chantier explique le diocèse permettra de poser des cintres sur les côtés sud et nord de la nef pour démonter ensuite l'échafaudage et poser la couverture-parapluie qui protègera les pierres des intempéries pendant l'hiver.