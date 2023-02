“Le chantier du futur hôpital en avance sur le calendrier” - Frédéric Varnier, directeur du CHU de Caen

C'est rare : un grand chantier en avance sur son calendrier prévisionnel. Les voyants sont au vert pour la construction du futur CHU de Caen, dont le premier bâtiment vient d'être inauguré cette semaine. Un module de 3 niveaux dédié à la recherche et à la biologie. Frédéric Varnier, directeur du CHU de Caen, était ce matin notre invité France Bleu pour détailler ce chantier, évoquer l’avenir de l'actuel bâtiment et les difficultés de recrutements de personnels dans les hôpitaux publics.

“C'est un chantier qui vit ! J'aime le dire parce que c'est compliqué en ce moment” explique Frédéric Varnier. “Il y a eu la crise du COVID, les difficultés d'approvisionnement, etc. Un premier bâtiment vient de sortir de terre et c’est la vraie fierté”. Ce bâtiment dédié à la biologie et à la recherche permet de visualiser l'esprit du futur CHU. Fini la tour immense, l’hôpital du XXIe siècle aura une taille plus humaine, avec des bâtiments de trois, quatre ou cinq niveaux. Pour certains reliés par des galeries souterraines. La livraison finale de l’ensemble hospitalier est maintenue à 2026.

Autre étape importante : la livraison à la rentrée d'un nouveau parking. “Oui, c'est attendu parce que d'un point de vue très matériel, pour faire le chantier de reconstruction, on a détruit plus de 800 places de parking. Donc on a reconstruit juste derrière un parking silo de 850 places qui sort au mois de septembre. On a encore quelques mois compliqués à vivre d'ici là” détaille le directeur du CHU.

L'actuel CHU de Caen. L'avenir du bâtiment de 23 étages n'est pas tranché © Radio France - Nolwenn Le Jeune

L’avenir incertain de l’actuel tour du CHU

Si la construction du futur CHU avance bien, un gros dossier est pour l’instant laissé de côté : le destin de l’actuel bâtiment, haut de 23 étages, visible de l’ensemble de l'agglomération caennaise et même du bord de mer par ciel dégagé. “Grand suspense !” admet Frédéric Varnier. “Pour tout vous dire, c'est pas du tout décidé. Je ne sais pas vous dire si elle sera transformée ou détruite. Je sais que c'est un sujet pour beaucoup de Caennais. C'est un vrai symbole”

Le difficile recrutement de personnels

Hier, un premier job dating était organisé dans le hall principal du CHU. L’établissement souffre toujours d’une pénurie de personnels, comme d’autres hôpitaux français. “Comme partout, on est à une centaine de postes vacants aujourd'hui. Ce qui est toutefois un peu moins que quand on a lancé notre plan d'attractivité en 2022. Hier le job dating a attiré du monde, on a fait plusieurs dizaines de promesses d'embauche. On multiplie les initiatives pour attirer”. Il s’agit pour l’hôpital d’essayer de combler au plus vite les postes vacants, pour soulager ses personnels. “Il faut qu'on soit capable de proposer des conditions de travail qui permettent justement de soulager les contraintes sur les vies personnelles. Il faut qu'on arrête de devoir appeler des équipes sur leurs congés”.

