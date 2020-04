Le porte-avions Charles-de-Gaulle à Toulon pour Pâques ?

Après des détections de cas suspects à bord, le porte-avions Charles-de-Gaulle interrompt prématurément sa mission et fait route vers Toulon. Date et modalités du retour n'ont pas encore été officiellement communiquées par les autorités. Une situation qui plonge les familles dans l'inquiétude.

Quand et comment les marins du Charles-de-Gaulle vont arriver à Toulon ? La question se pose après l'annonce mercredi de cas suspects à bord du porte-avions français. Le Charles-de-Gaulle, actuellement au large du Portugal, est sur le chemin du retour. Sa mission devait initialement s'achever le 23 avril après avoir appareillé le 21 janvier.

Une mission qui a rassemblé les 1.200 marins du "CDG", mais aussi son groupe aéronaval, soit au total, 2.000 marins à bord du fleuron de la Marine nationale. C'est dire si la question est importante.

Les différents porte-parole contactés répondent tous la même chose : "Les modalités du retour sont en cours de détermination". D'ailleurs, dans un courriel adressé aux familles des marins embarqués, que France Bleu Provence a pu consulter, le commandant du porte-avions n'en dit pas davantage : "Les modalités de déconfinement de l'équipage ne sont pas encore arrêtées. Nous y travaillons et là encore, nous nous adapterons. Cela dépendra à la fois de la situation à bord et des modalités de déconfinement qui sont à l'étude" écrit le capitaine de vaisseau Guillaume Pinget.

Quoiqu'il en soit, selon des bruits de coursives, la date du 12 avril circule pour un retour à Toulon, mais sans confirmation des autorités. Un retour qui traditionnellement, après trois mois d'absence, est une véritable fête pour les familles. "Pas cette fois ci. On ne peut pas sauter de joie, on a la boule au ventre. On doit vivre notre confinement et le leur. Et c'est très compliqué", témoigne l'épouse d'un marin embarqué.