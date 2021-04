Le chef de projet de la mission Alpha Rémi Canton se confie sur ses années toulousaines avec Thomas Pesquet

Rémi Canton, chef de projet de la mission "Alpha" à laquelle participe Thomas Pesquet a côtoyé l'astronaute à Supaéro, aujourd'hui renommé ISAE-Supaero (Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace).

Quand avez-vous côtoyé Thomas Pesquet ?

"J'étais à Supaéro de 97 à 2000 et Thomas y était de 98 à 2001. Donc deux années à Toulouse en commun. Aujourd'hui, on se côtoie dans le milieu professionnel uniquement mais en deux ans dans la ville rose et dans la même école, on a réussi à en profiter !"

Que faisiez-vous à Supaéro en dehors de votre enseignement ?

"En fait, c'est quelqu'un comme moi, comme les autres du groupe pour l'année. On peut résumer nos années toulousaines entre le sport, la musique et la fête. On a dû faire un peu de rugby ensemble, il avait une vraie accroche sportive. c'est différent chez moi. Sinon on ne sortait pas trop sur Toulouse, on n'avait pas de voiture. Les soirées se faisaient sur le campus. Sinon, Thomas participait à des tournois sportifs, des petits concerts de musique, il jouait du saxo. C'était un membre très actif de sa promo, on ne pouvait pas le rater".

Une anecdote sur Thomas ?

"Je me souviens de sa passion pour la musique. Pendant la mission Proxima, pendant qu'il était à bord, il a fait un petit concert avec son saxo. Mais le plan de carrière de Thomas est assez dingue. Il a d'abord travaillé dans le spatial avant de voir que la branche aviation l'intéressait plus. Finalement, il peut combiner les deux. Quand on était à l'école à Toulouse, on avait tous le même attrait pour le spatial et les yeux rivés vers le ciel".

Votre relation avec Thomas Pesquet aujourd'hui ?

"C'était avant une simple relation amicale, des copains de promo. Après Supaero on s'est retrouvés pendant les sélections d'astronaute. On n'avait pas mal échangé pendant la sélection en 2008. On s'appelle après chaque étape pour faire un petit briefing. On se croise plus dans le domaine professionnel que privé maintenant, parce qu'il est aussi très sollicité désormais".