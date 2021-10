« Le chemin d’Emilie », la websérie qui ose parler sans tabou de l’après cancer du sein

Près d'une femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie, on en guérit de plus en plus, mais l’après cancer est souvent la phase oubliée de la maladie. La peur de récidive, l’incertitude face à la rémission annoncée, et les effets secondaires persistants contrastent souvent avec le soulagement de ses proches. A l’occasion d’Octobre Rose, l’Oncopole de Toulouse diffuse sur sa chaine Youtube une websérie en quatre épisodes. "Le chemin d’Emilie » retrace avec humour et pédagogie le parcours d’une jeune femme qui réapprend à vivre après son cancer. Des patientes et des soignants ont participé à l’écriture de ce feuilleton romantique et pédagogique.

Etre actrice de sa nouvelle vie

La webserie prend la forme d’une comédie romantique. Un homme, Mathieu, tombe amoureux d’une jeune femme Émilie. Il apprend qu’elle est en pleine rémission d’un cancer du sein. Souhaitant mettre toutes les chances de son côté, le jeune homme se renseigne sur les différentes problématiques liées au cancer du sein et à l’après cancer, afin d’avoir les bons éléments de langage dans ses premiers rendez-vous amoureux. L’histoire commence à l’automne pour se finir en été. Physiquement, Émilie se transforme aussi au fur et à mesure des mois, ses cheveux repoussent, elle reprend confiance en elle et s’autorise à poursuivre un nouveau chemin.

« La force de cette série, c’est de mettre des mots sur ce que nous ressentons toutes quand le mot rémission a été prononcé » explique Eliane Soucasse, elle a eu cancer du sein il y a onze ans et elle a participé à l’un des épisodes de la websérie. « On est dans l’après cancer, et quand le protocole de soin est terminé, _dans la tête des gens, on est guérie_. La vie doit reprendre son cours, tout le monde se réjouit en se disant que c’est terminé. Sauf que nous, dans nos têtes, ce n’est absolument pas terminé. Nous sommes en rémission, cela veut dire qu’à tout moment, et pendant longtemps, on peut risquer d’être encore malade, donc il faut apprendre à vivre avec ça., ce n’est pas insurmontable, loin de là »

Eliane Soucasse - "Après mon cancer, je vis chaque minute avec intensité" Copier

Elianne Soucasse qui a aujourd’hui 60 ans a passé cette étape. « Ce qui est important, c’est de comprendre qu’on peut être acteur de cette nouvelle vie, avec du sport, du plaisir, peut-être même une réorientation professionnelle, moi c’est ce que j’ai fait. Cela a redonné un nouveau sens à ma vie. Le cancer peut revenir, mais ça peut ne pas revenir aussi. Donc du coup, on vit, pleinement chaque moment, et chaque minute. »

Quatre grands thèmes sont traités au fur et à mesure des épisodes : la consultation après-cancer, les troubles cognitifs, la surveillance à poursuivre dans les mois qui suivent la fin des traitements, ou la déminéralisation osseuse.

A chaque épisode, de nouveaux personnages font une brève apparition pour apporter des explications médicales ou des conseils. Une sorte de caution médicale, comme un aparté « le saviez-vous ? », portée à tour de rôle par une ancienne patiente, un médecin de l’IUCT-Oncopole ou une sportive de haut niveau.

« Je suis en rémission, je ne suis pas guérie »

L’écriture, le casting et la réalisation ont été confiées à Martin Le Gall, de l’agence de production audiovisuelle Pinkanova. « Il a su s’entourer d’une équipe technique majoritairement féminine pour proposer à l’IUCT-Oncopole la tonalité attendue ».

Rémission complète, ça veut dire que tu es guérie, guérie ! - se félicite l’amie d’Emilie dans une scène émouvante.

« Peggy, Je ne suis pas guérie » lui répond Emilie très inquiète de la suite de cette nouvelle vie.

« On espère que les patientes pourront s’appuyer sur l’histoire de cette websérie pour faire comprendre à leur entourage, leurs amis, leurs conjoints ce qu’elles ressentent dans cette phase si particulière de l’après cancer » explique le professeur Florence Dalenc, oncologue qui a supervisé le scénario de la série. « C’est une situation particulières parce ce qu’elles sont entre deux, elles ont vécu des moments douloureux, des moments difficiles, subi des effets secondaires, mais _elles ne sont pas pour autant parfaitement guéries_. On leur dit qu’elles sont en rémission, et elles ont du mal à le faire comprendre à leur entourage. »

« On a voulu faire passer des messages de l’après cancer. Les troubles de la mémoire, de la concentration. Et puis dédramatiser, de dire qu’un retour à la normale est tout à fait possible. »

Professeur Florence Dalenc - "Un retour à la normale est tout à fait possible" Copier

"Dans la web série, cette femme qui fait une rencontre amoureuse après un cancer du sein, c’est un message. Les femmes doutent, après les traitements elles se sentent fragilisées, ont peur de vivre des histoires comme celles-là. Cela va redonner confiance à certaines, je pense. »

Une consultation après cancer ouvre à l’Oncopole

L’Oncopole ouvrira début Novembre , une consultation spécifique pour accompagner les patientes se retrouvant seules face à leurs questionnements .

« Une fois les traitements finis et le mot ”rémission” prononcé, plusieurs veulent tourner la page, mais un suivi est quand même nécessaire, il faut le rappeler. D’autres n’arriveront pas à passer à autre chose, elles se sentiront perdues, seules et, là aussi, il est important d’informer les patientes qu’un accompagnement coordonné et personnalisé, en dehors de l’hôpital, peut se mettre en place. C’est ce que nous proposons » précise le professeur Florence Dalenc, oncologue et responsable du comité de sénologie à l’Oncopole.

Cette consultation permettra de « formaliser cet accompagnement et expliquer comment il va s’organiser de manière personnalisée, pour chaque patiente, en fonction de ses besoins et de son lieu d’habitation » ajoute le Professeur Charlotte Vaysse, chirurgien et responsable du comité de sénologie. « Pour se faire, nous travaillons déjà avec plusieurs partenaires, équipes soignantes libérales et associations locales ou régionales, spécialisés dans la diététique, le sport, la _réinsertion sociale_." Enfin, comme le précise le Dr Eva Jouve, chirurgien et responsable du comité de sénologie, nous voulions aussi rappeler l’importance du rôle de l’entourage, des proches et leur apporter à eux aussi quelques clés pour soutenir les femmes en rémission d’un cancer du sein ».