Le Cher passe en zone d'alerte Covid

Dans le Cher, deux mesures sont donc appliquées automatiquement : interdiction des rassemblements festifs ou familiaux de plus de 30 personnes (dans les établissements recevant du public) et distance d'un siège entre personnes ou groupes dans les établissements sportifs et culturels. Le préfet du Cher devrait annoncer d'autres restrictions (et pourquoi pas l'obligation de fermer plus tôt pour les bars). On en saura bientôt plus.

Certains bars à Bourges proposent des dispositifs de protection y compris en terrasse. © Radio France - Michel Benoit

Un tour de vis que comprennent ces habitants de Bourges : " Cela paraît normal vu tout ce qu'il se passe tout autour, même si on était plutôt épargné jusqu'ici. Il y a du laisser-aller dans les réunions de famille, chez les jeunes, mais aussi les plus âgés ! Dans les petits villages, les personnes ne se sentent pas du tout concernées par le port du masque. Il faut rassurer les gens et mieux leur expliquer le risque. Beaucoup croient que le covid, c'est rien ! " Les fêtes familiales ou les réunions de plus de trente personnes dans les établissements recevant du public (salles des fêtes notamment) sont désormais interdites dans le Cher.

Un tour de vis dans le département du Cher, pour lutter contre le covid. © Radio France - Michel Benoit

De quoi impacter l'activité des artisans traiteurs déjà mis à rude épreuve depuis le printemps. L'annulation de nombreux mariages au printemps a causé une baisse très nette de l'activité des traiteurs. Ce plafond instauré à trente personnes maximum pour les réunions festives ou familiales, dans les salles des fêtes, ne va rien arranger : " Il n'y a plus de mariage, regrette Annick Leboeuf, qui tient avec son mari une boucherie à St-Doulchard. On ne fait plus non plus de gros buffets, c'est extrêmement rare. Les banques ont organisé des assemblées générales sans buffet cette année. On a perdu tout cela. Il nous reste des petits buffets à domicile."

Le masque pourrait être à nouveau obligatoire sur certains marchés du Cher © Radio France - Michel Benoit

Les commandes concernent des petites réunions de familles ou d'amis à domicile. De quoi entretenir tout de même l'activité. Heureusement, cette boucherie-traiteur très réputée sur Bourges, a également vu arriver une nouvelle clientèle puisque les gens cuisinent plus et avec des produits de qualité : " Les personnes en télé-travail ont plus de temps pour préparer leurs repas. On a vu une nouvelle clientèle arriver au printemps et elle nous est restée fidèle. Des jeunes couples souvent attachés à la qualité des produits. On n'a vraiment pas à se plaindre. On a gardé tout notre personnel. On cherche même un charcutier supplémentaire." Le chiffre d'affaires de ce boucher traiteur n'a donc pas baissé, mais ce n'est pas le cas de tous les métiers de bouche