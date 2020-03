Le chiffre trompeur des Parisiens venus se confiner sur l'île de Ré

La population de l'île de Ré a augmenté de 30% entre le 13 et le 20 mars d'après une étude d'Orange sur la base des données de géolocalisation des téléphones de ses abonnés. Un chiffre correct mais trompeur qu'il faut remettre dans son contexte.

Mardi et mercredi, les gendarmes ont dû demander de rebrousser chemin à de nombreux promeneurs et surfeurs souhaitant profiter de l'île de Ré. Jeudi, les contrevenants étaient en revanche très rares.

Le chiffre paraît édifiant. La population de l'île de Ré a augmenté de 30% entre le 13 et le 20 mars d'après une étude d'Orange sur la base des données de géolocalisation des téléphones de ses abonnés, venus essentiellement de Paris. Une étude demandée entre autres par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le SAMU et l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Mais ce chiffre de 30%, bien que correct, est aussi trompeur.

D'abord parce qu'il est assez loin de ce qu'annonçait Lionel Quillet, le président de la communauté de communes de l'île de Ré la semaine dernière. 3000 personnes soit 17% de la population de l'île, presque deux fois moins que ce qu'annonce Orange. Certes, ce chiffre a probablement été sous estimé, Lionel Quillet expliquait vouloir apaiser les tensions entre résidents à l'année et nouveaux arrivants, tensions très palpables la semaine dernière. Il y avait bien la queue sur le pont de l'île de Ré mardi 17 mars mais pas tant à cause du monde venu se confiner sur l'île que des contrôles systématiques des voitures.

L'été, la population de l'île de Ré augmentent de 900%

Des nouveaux arrivants, Parisiens pour la plupart, qui ne sont d'ailleurs pas en vacances, ils sont propriétaires de résidences secondaires sur l'île y sont confinés comme tout le monde. Les plages et les pistes cyclables sont interdites.

Enfin, si ce chiffre de 30% parait très fiable aujourd'hui, il parait aussi dérisoire au regard de la population qui arrive chaque été sur l'île de Ré. Ce sont alors 180 000 personnes qui arrivent soir une augmentation de 900% de la population. L'île peut donc largement absorber ces 30% d'habitants en plus.