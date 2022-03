L'hôpital nord Deux-Sèvres récupère des équipements sportifs pour les patients en difficulté

Dans le nord Deux-Sèvres, l'hôpital lance un appel à la solidarité pour récupérer des équipements sportifs comme des tapis de course ou vélos d'appartement. Objectif : les donner à des patients qui n'ont pas les moyens de les acheter.

Vous avez un vélo d'appartement qui dort dans le garage ou un tapis de course qui ne vous sert pas ? Sachez que vous pouvez en faire don à l’hôpital nord Deux-Sèvres. Le CHNDS récupère les équipements sportifs pour les offrir aux patients qui n'ont pas les moyens d'en acheter mais qui sont suivis en activité physique adaptée.

Les équipements utiles sont, outre vélos d'appartement et tapis de course : poids, altères, tapis de yoga, élastiques, plots... Les objets peuvent être déposés à l'accueil des sites de Thouars, Faye-l'Abbesse et Parthenay.