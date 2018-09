Plutôt que de subir des contrôles médicaux tous les six mois, de plus en plus de femmes qui risquent de subir un cancer du sein héréditaire ont recours à la mastectomie : l'ablation totale de leur poitrine à titre préventif.

Cette année encore, de nombreux monuments seront illuminés en rose partout en France. A Paris, la Tour Eiffel scintillera également, ce 1er Octobre, pour lancer la 25è campagne d'Octobre Rose.

Un mois pour parler du cancer du sein sans tabou et promouvoir le dépistage. Car c'est le cancer le plus fréquent et le plus mortel chez la femme. Les personnes les plus à risques font l'objet d'une surveillance clinique tous les 6 mois (IRM, échographie, mammographie). Certaines vont même jusqu'à l'ablation totale des seins à titre préventif... comme Angélina Jolie, qui l'a fait savoir en 2013... et comme Elise, cette jeune Notaire d'Anthony (au Sud de Paris, dans le 92) que Nathalie Domnénégo a rencontrée. Voici son témoignage.

Elise, 28 ans, en passe de devenir notaire à Anthony, a décidé de faire le test génétique à l'Institut Curie dès qu'elle a eu l'âge autorisée pour s'y soumettre : à partir de 25 ans. Sa mère ayant eu un cancer du sein, elle était persuadée de porter elle aussi une mutation génétique. Les résultats ont confirmé ses craintes : elle porte le gène BRCA1. Ce qui signifie qu'elle à 45 % de risque de développer un cancer du sein avant 50 ans et 70% avant 80 ans, quand le risque de la population générale est de 12%. Elle a alors commencé à consulté des chirurgiens pour s'informer, et très vite la mastectomie lui est parue comme une évidence.

Cancer du sein : les chiffres

selon un sondage Viavoice pour l'Institut Curie :

5% des cancers sont liés à une prédisposition héréditaire, ce qui pourrait représenter 20.000 des nouveaux cas de cancers en France chaque années.

Plus de 38.000 tests effectués en 2016 en France, soit une augmentation de 55% par rapport à 2013.

Près de 72.000 consultations en oncogénétique réalisés en France en 2016, soit une augmentation de 48% par rapport à 2013

5 à 10% seulement des cancers sont d’origine génétique.

En France, avec 11 600 décès chaque année, les cancers du sein sont le 1er cancer chez la femme et ceux qui entraînent la plus grande mortalité.

Près de 54 000 nouveaux cas dépistés en France chaque année.