Le CHPC à Cherbourg lance son entrepôt de données pour développer la recherche médicale

Le Centre hospitalier public du Cotentin veut donner un coup d'accélérateur à la recherche médicale. D'ici un mois, le CHPC lancera son entrepôt de données, développé en interne par le Dr Jérémy Pasco. Ce système informatique va permettre de rassembler sur une même base toutes les données médicales, sociales et administratives des patients de l'hôpital de Cherbourg, à des fins statistiques et scientifiques.

Une seule base de données pour faciliter la recherche médicale

Actuellement, tous les patients laissent des données lors de leur passage à l'hôpital : nom, date de naissance, raison de leur admission, parcours de soin, résultats d'analyses ou encore antécédents médicaux. Toutes ces informations sont enregistrées sur des logiciels différents, utilisés par les soignants pour suivre le patient.

"Si on veut faire une recherche médicale, il faut consulter les dossiers les uns après les autres pour aller chercher à la main l'information. C'est très chronophage et ça limite nos axes de recherche", explique le Dr Jérémy Pasco. Il a donc mis au point, grâce à ses expériences passées, notamment au CHU de Tours, cet entrepôt de données, baptisé Pendora.

Dr Jérémy Pasco (à gauche) qui a développé l'entrepôt de données Pendora et Xavier Biais (à droite), directeur adjoint en charge du système d'information au CHPC. © Radio France - Chloé Martin

"Cinq logiciels vont être regroupés : les admissions, la biologie, les comptes-rendus, les antécédents et tout ce qui est lié aux urgences. On pourra faire des recherches transversales, par critères." Dans un premier temps, deux axes de recherche vont être développés, la cancérologie en gynécologie et la nutrition en néonatologie. "On va également pouvoir faire de la statistique en établissement, pour améliorer localement la prise en charge. Par exemple, quels sont les profils des patients qui attendent le plus aux urgences pour voir comment on peut améliorer ça", ajoute le Dr Jérémy Pasco.

Des données anonymisées dans un système sécurisé

Dès son lancement, l'entrepôt agrégera 400.000 dossiers patients, soit 12 millions de documents. "Ces données ne sortent pas de l'établissement, elles restent en interne. Elles sont désidentifiées, c'est-à-dire qu'on retire le nom, la date de naissance, l'adresse... Tout ce qui pourrait permettre d'identifier le patient. Et elles sont chiffrées et tout accès est tracé", précise le responsable scientifique de la recherche au CHPC.

Seule l'unité de recherche clinique aura d'ailleurs accès à ces données. En tant que patient, vous avez le droit de vous opposer à la collecte et l'utilisation de vos données. Pour cela, il faut le notifier par mail au Délégué à la protection des données du CHPC : dpd.rc@ch-cotentin.fr.